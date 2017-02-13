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В красноярском ТЮЗе показали процесс реконструкции зала

Главная Культура
Красноярск
11:35 13 Февраля 2017
реконструкция, красноярск, театр, общество, тюз
Автор: Sibnovosti.ru
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В красноярском ТЮЗе закончили работы по реконструкции зала. В театре заменили кресла, отремонтировали пол и стены, а также расширили ступени амфитеатра. На ремонт из краевого бюджета было выделено 15 млн рублей.

На странице ТЮЗа «ВКонтакте» появилось видео, на котором изображен процесс реконструкции зала. На минутной записи в быстром режиме показано, как рабочие разобрали кресла и поставили на их место новые и удобные сидения. Цвет их по-прежнему остался красным.

Отмечается, что некоторые зрители уже успели оценить удобство новых кресел и почувствовать разницу между старыми и новыми сидениями.

«Надо же как здорово, все целиком новое! Очень сейчас удобно стало», — написала посетительница театра.

«Ура, товарищи! Ура! Теперь будет больше места. Раньше было очень тесно сидеть», — написала другая красноярка. 

Напомним, что реконструкция зала началась в декабре 2016 года. По словам министра культуры Красноярского края Елены Мироненко, «подарок красноярцам сделал губернатор Виктор Толоконский». Раньше посетители жаловались, что смотреть спектакли невозможно из-за жестких и старых кресел.

Кроме того, в начале октября 2016 года зал театра раскритиковал медиаменеджер Илья Сураев. Тогда он отметил, что «сиденья не предназначены для живых людей».

Видео: группа ТЮЗа / «ВКонтакте»

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