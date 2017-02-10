Житель Курагинского района собирает музыкальные инструменты народов мира

Житель Курагинского района Иван Романов собрал коллекцию экзотических музыкальных инструментов в своем доме. Сейчас у мужчины находится не один десяток экспонатов.

Музыка народов мира – главное увлечение деревенского музыканта. Все началось еще в детстве с варгана, который был подарен старшим братом. Потом в коллекции появились балалайка и гитара. Индийская флейта, кавказский уд, узбекская дойра — это не полный список его собрания.

«Что-то дарили, что-то приобретал сам, привозил из поездок. Возможность прикоснуться к культуре другой страны, поиграть на его музыкальном инструменте - это лучший способ», — говорит коллекционер.

В мини-музее собраны инструменты из Средней Азии, Индии, Африки и Непала. Практически все экспонаты в рабочем состоянии. Некоторые сейчас находятся на реставрации, при этом музыкант сам восстанавливает облик и звучание старинных предметов. Последняя находка коллекционера — венгерская цыганская скрипка с более чем столетней историей, которую он намерен восстановить.

Сейчас главная задача Романова — найти свободный клочок земли в деревне под музей, поскольку дома для экспонатов уже нет места. Со строительством обещают помочь односельчане. Также в планах мужчины — появление дополнительных учебных мастерских, где дети смогут создавать точные копии музыкальных инструментов.