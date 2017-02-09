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В Москве планируют снести дом художника Василия Сурикова

Главная Культура
Красноярск
08:07 9 Февраля 2017
история, художники, культура, общество, город
Автор: Sibnovosti.ru
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В Москве готовят к сносу дом, в котором жил художник Василий Суриков. Об этом сообщается на сайте общественного движения «Архнадзор».

Дом расположен на Остоженке, 6. Здание, о котором идет речь, находится в пешей доступности от Кремля, напротив храма Христа Спасителя. Сообщается, что Суриков жил здесь в 1877 году, когда занимался созданием фресок для храма. В соседнем доме, по адресу Остоженка, 4, которому также грозит снос, бывал Петр Чайковский.

По данным общественников, дома сейчас принадлежат предпринимателю и меценату Владимиру Семинихину. Именно ему активисты и адресуют обращение. Этой зимой здания обнесли усиленными лесами и обложили бетонными блоками, как это обычно бывает перед сносом, обеспокоены общественники.

«Увы, градостроительный план (…) предполагает сохранение только главного фасада дома Сурикова, иными словами — снос его до передней стены», — говорят эксперты.

«Архнадзор» сообщает, что на месте домов планируется строительство «многофункционального комплекса с гостиницей и апартаментами квартирного типа, коммерческими площадями и подземной автостоянкой».

При этом «Российская газета» осенью прошлого года сообщала, что существующий трехэтажный дом №6 на Остоженке придется почти полностью разобрать, поскольку он в аварийном состоянии. В реестр памятников это здание не входит. Тем не менее, оно относится еще к началу XVIII века и давно стало неотъемлемой частью архитектурного облика улицы. Поэтому проектировщики решили воссоздать здание в первоначальном стиле, а три яруса надстроить в современной стилистике.

«Дома обладают статусом ценных градоформирующих объектов в охранной зоне, который позволяет реконструкцию с сохранением ценных элементов, но никак не предполагает возможности сноса. Фасады должны быть реставрированы, а не воссозданы, дом должен остаться подлинным элементом исторической среды центральной улицы», — резюмируют активисты.

Фото: archnadzor.ru

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