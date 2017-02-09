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«Матильда»: что известно о ситуации вокруг фильма Алексея Учителя

Главная Культура
Красноярск
08:40 9 Февраля 2017
общество, активисты, православие, режиссер, прокуратура, кино, культура, фильм, цензура
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В России не утихают споры вокруг фильма «Матильда» Алексея Учителя, рассказывающего о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Депутат Госдумы Наталья Поклонская просит Генпрокуратуру проверить сценарий, а кинематографисты предупреждают о возвращении цензуры. Корреспондент Sibnovosti.ru собрал все, что известно о ситуации вокруг фильма, который еще не вышел в прокат, но уже стал предметом дискуссий.

Фильм «Матильда» рассказывает об отношениях последнего русского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. В фильме отражены реальные события, в том числе крушение царского поезда в Борках, коронация в Успенском соборе, трагедия на Ходынском поле в Москве.  Автор сценария — писатель Александр Терехов, лауреат премии «Национальный бестселлер».

В чем суть конфликта

В ноябре прошлого года активисты движения «Царский крест» обвинили авторов ленты в антироссийских и антирелигиозных провокациях. Фильм также подвергался критике со стороны представителей РПЦ и Дома Романовых. Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская направила запрос Генпрокурору РФ с просьбой проверить фильм «Матильда».  Она пояснила, что к ней как к депутату обратились десятки граждан. Граждане, в частности, жаловались, что данный фильм оскорбляет их религиозные чувства.  По мнению депутата, сценарий картины должна проверить экспертная комиссия, так как «в фильме главными героями являются лица, официально канонизированные».

«Матильда»: что известно о ситуации вокруг фильма Алексея Учителя

На фото: депутат Госдумы Наталья Поклонская / РИА «Новости»

В конце января телеканал НТВ распространил в эфире письмо, которое организация «Христианское государство — Святая Русь» разослала директорам кинотеатров с требованиями отказаться от проката «Матильды». В нем, в частности, говорится, что любой баннер или афиша фильма будут рассмотрены как «желание унизить святых православной церкви».

Учитель, в свою очередь, «в юридической форме» ответил на претензии депутата Госдумы, попросив «оградить коллектив фильма, работников прокатных организаций от дальнейших угроз, иных противоправных действий лиц экстремистской направленности, как и от публично распространяемых клеветнических измышлений собственно госпожи Поклонской».

Реакции

В начале этой недели российские кинематографисты опубликовали открытое письмо по поводу конфликта вокруг фильма. Режиссеры обвинили власть в бездействии и потребовали дать оценку происходящему.

«Ситуация вокруг «Матильды» вписывается в ряд других конфликтов последнего времени на ниве культуры: это запрет оперы «Тангейзер», погром выставки Вадима Сидура, недовольство выставочной политикой Эрмитажа (…) Мы, кинематографисты, особенно старшего поколения, хорошо знаем, что такое цензура, в течение нескольких десятилетий советского времени калечившая судьбы художников и препятствовавшая развитию искусства. Мы не хотим, чтобы наша культура попала под пресс новой цензуры, какие бы влиятельные силы ее ни инициировали. Мы хотим жить в светской демократической стране, где не только согласно Конституции, но и на деле цензура запрещена», — сказано в коллективном обращении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне призвал участников спора обсудить картину после того, как она будет готова. При этом Песков заверил, что анонимные угрозы, которые поступают создателям «Матильды», недопустимы.

«Матильда»: что известно о ситуации вокруг фильма Алексея Учителя

На фото: режиссер Алексей Учитель / РИА «Новости»

Режиссер Виталий Манский, который также подписал открытое письмо в поддержку «Матильды», заявил «Ъ», что ситуация действительно может измениться и давление на культуру начнет снижаться.

«Кремль показал, что он располагается не на планете Марс, а все-таки находится в России, и знает о том, что происходит в стране. Тревоги, которые выразили кинематографисты в связи с надвигающейся церковной цензурой, и то, что Кремль назвал вещи своими именами, это уже хорошо. Я не думаю, что сегодня власти пойдут дальше. Мне кажется очень важным, чтобы подобную оценку дал не только Кремль, но и Русская православная церковь».

Режиссер Павел Лунгин в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что считает споры вокруг фильма «нездоровой истерией», явление с «Матильдой» меняет атмосферу жизни в  обществе и «переводит его в эпоху мракобесия, доносов, страха».

«Вся цензура у нас в стране идет снизу. Она делегирована очень темным слоям населения: некультурным, малообразованным, которые с яростью неофита кричат о том, чего не понимают. Они оперируют страхом. И это не только обращения в полицию, но и «убьем, порежем, сожжем». Какое-то новое явление для современного общества зародилось», — рассказал Павел Лунгин.

Режиссер Борис Хлебников считает, что «действительно очень смешная и невероятно глупая история».

«Сейчас люди часами могут аргументировано доказывать, что цензура нужна и что без нее не проживешь. Эти изменения в жизни очень впечатляют, потому что мы их пропускаем и не успеваем понять, когда это произошло и стало всерьез: клоуны перестали быть клоунами и стали указывать, как нам жить», — цитирует издание «Медуза» режиссера.

Режиссер документального кино Марина Разбежкина отмечает, что независимость художника — это его абсолютное право, которое имеет конституционные основания.

«Никто не имеет права указывать художнику, как ему снимать кино, писать музыку и создавать картину. Ни прокурор, ни главы государства, ни христианское сообщество, ни зрители или слушатели (…)Когда я слушаю, что говорит Поклонская, мне становится странно, что это прокурор и член законодательного собрания. Уровень безграмотности на такой высоте, что я не понимаю, как этот человек может выполнять какие-то обязанности».

Добавим, релиз фильма намечен на октябрь.

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