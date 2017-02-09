«Матильда»: что известно о ситуации вокруг фильма Алексея Учителя

В России не утихают споры вокруг фильма «Матильда» Алексея Учителя, рассказывающего о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Депутат Госдумы Наталья Поклонская просит Генпрокуратуру проверить сценарий, а кинематографисты предупреждают о возвращении цензуры. Корреспондент Sibnovosti.ru собрал все, что известно о ситуации вокруг фильма, который еще не вышел в прокат, но уже стал предметом дискуссий.

Фильм «Матильда» рассказывает об отношениях последнего русского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. В фильме отражены реальные события, в том числе крушение царского поезда в Борках, коронация в Успенском соборе, трагедия на Ходынском поле в Москве. Автор сценария — писатель Александр Терехов, лауреат премии «Национальный бестселлер».

В чем суть конфликта

В ноябре прошлого года активисты движения «Царский крест» обвинили авторов ленты в антироссийских и антирелигиозных провокациях. Фильм также подвергался критике со стороны представителей РПЦ и Дома Романовых. Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская направила запрос Генпрокурору РФ с просьбой проверить фильм «Матильда». Она пояснила, что к ней как к депутату обратились десятки граждан. Граждане, в частности, жаловались, что данный фильм оскорбляет их религиозные чувства. По мнению депутата, сценарий картины должна проверить экспертная комиссия, так как «в фильме главными героями являются лица, официально канонизированные».

На фото: депутат Госдумы Наталья Поклонская / РИА «Новости»

В конце января телеканал НТВ распространил в эфире письмо, которое организация «Христианское государство — Святая Русь» разослала директорам кинотеатров с требованиями отказаться от проката «Матильды». В нем, в частности, говорится, что любой баннер или афиша фильма будут рассмотрены как «желание унизить святых православной церкви».

Учитель, в свою очередь, «в юридической форме» ответил на претензии депутата Госдумы, попросив «оградить коллектив фильма, работников прокатных организаций от дальнейших угроз, иных противоправных действий лиц экстремистской направленности, как и от публично распространяемых клеветнических измышлений собственно госпожи Поклонской».

Реакции

В начале этой недели российские кинематографисты опубликовали открытое письмо по поводу конфликта вокруг фильма. Режиссеры обвинили власть в бездействии и потребовали дать оценку происходящему.

«Ситуация вокруг «Матильды» вписывается в ряд других конфликтов последнего времени на ниве культуры: это запрет оперы «Тангейзер», погром выставки Вадима Сидура, недовольство выставочной политикой Эрмитажа (…) Мы, кинематографисты, особенно старшего поколения, хорошо знаем, что такое цензура, в течение нескольких десятилетий советского времени калечившая судьбы художников и препятствовавшая развитию искусства. Мы не хотим, чтобы наша культура попала под пресс новой цензуры, какие бы влиятельные силы ее ни инициировали. Мы хотим жить в светской демократической стране, где не только согласно Конституции, но и на деле цензура запрещена», — сказано в коллективном обращении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне призвал участников спора обсудить картину после того, как она будет готова. При этом Песков заверил, что анонимные угрозы, которые поступают создателям «Матильды», недопустимы.

На фото: режиссер Алексей Учитель / РИА «Новости»

Режиссер Виталий Манский, который также подписал открытое письмо в поддержку «Матильды», заявил «Ъ», что ситуация действительно может измениться и давление на культуру начнет снижаться.

«Кремль показал, что он располагается не на планете Марс, а все-таки находится в России, и знает о том, что происходит в стране. Тревоги, которые выразили кинематографисты в связи с надвигающейся церковной цензурой, и то, что Кремль назвал вещи своими именами, это уже хорошо. Я не думаю, что сегодня власти пойдут дальше. Мне кажется очень важным, чтобы подобную оценку дал не только Кремль, но и Русская православная церковь».

Режиссер Павел Лунгин в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что считает споры вокруг фильма «нездоровой истерией», явление с «Матильдой» меняет атмосферу жизни в обществе и «переводит его в эпоху мракобесия, доносов, страха».

«Вся цензура у нас в стране идет снизу. Она делегирована очень темным слоям населения: некультурным, малообразованным, которые с яростью неофита кричат о том, чего не понимают. Они оперируют страхом. И это не только обращения в полицию, но и «убьем, порежем, сожжем». Какое-то новое явление для современного общества зародилось», — рассказал Павел Лунгин.

Режиссер Борис Хлебников считает, что «действительно очень смешная и невероятно глупая история».

«Сейчас люди часами могут аргументировано доказывать, что цензура нужна и что без нее не проживешь. Эти изменения в жизни очень впечатляют, потому что мы их пропускаем и не успеваем понять, когда это произошло и стало всерьез: клоуны перестали быть клоунами и стали указывать, как нам жить», — цитирует издание «Медуза» режиссера.

Режиссер документального кино Марина Разбежкина отмечает, что независимость художника — это его абсолютное право, которое имеет конституционные основания.

«Никто не имеет права указывать художнику, как ему снимать кино, писать музыку и создавать картину. Ни прокурор, ни главы государства, ни христианское сообщество, ни зрители или слушатели (…)Когда я слушаю, что говорит Поклонская, мне становится странно, что это прокурор и член законодательного собрания. Уровень безграмотности на такой высоте, что я не понимаю, как этот человек может выполнять какие-то обязанности».

Добавим, релиз фильма намечен на октябрь.