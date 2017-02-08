Successful Lifestyle Celebrities: премия журнала «Дорогое удовольствие»

Вручение премии Successful Lifestyle Celebrities прошло Красноярске. Это уже девятая церемония награждения, проводимая журналом «Дорогое удовольствие». Издание отмечает владельцев малого и среднего бизнеса в разных областях, создателей социальных проектов и лидеров мнений за успехи и прорывы на своем деле.

По словам издателя, главного редактора журнала Олеси Добрыниной, в этом году были изменены и название, и формат премии. Ранее она называлась Luxury Lifestyle Awards, теперь — Success Lifestyle Celebrities («Успех - как образ жизни»).

«Такой термин как Luxury сдает позиции, уступая место новой реальности, где другие векторы и приоритеты, ценности и масштабы. Теперь выигрывают те, кто успел адаптироваться или сразу принять новые условия игры. Мир изменился, изменились мы», — комментирует нововведения Олеся Добрынина.

На нынешней церемонии награждения была введена электронная система списка гостей: каждой персоне присуждался определенный номер и с ним пригласительное отправлялось в мессенджер на телефон (вход по номеру пригласительного). Таким образом, гостями мероприятия смогли стать только первые лица компаний.

Фото: Александр Жук / фоторепортаж предоставлен журналом «Дорогое удовольствие»