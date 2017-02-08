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Дэниелу Рэдклиффу показали фотографию «красноярского Гарри Поттера»

Главная Культура
Красноярск
13:27 8 Февраля 2017
кино, фильм, культура, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Фотографию «красноярского Гарри Поттера» показали актеру Дэниелу Рэдклиффу. Фрагмент телешоу Good Morning Britain появился в социальной сети.

Ведущая сначала рассказывает пришедшим в гости актеру и его коллегам по сцене о том, что в России появился двойник Дэниела, после чего показывает снимок.

Рэдклифф оказался не сильно удивлен фотографии. Он пояснил, что уже видел фотографии россиянина. Коллеги актера, которые тоже участвовали в шоу, подтвердили, что сходство несомненно есть.

Ранее двойников разных времен актеру Дэниелу Рэдклиффу показывал известный американский комик и телеведущий Джимми Фэллон.

Красноярца, похожего на персонажа фильма и серии романов, зовут Николай Последа. Теперь его аккаунт в Instagram стремительно набирает популярность. В комментариях к фотографиям Николая пользователи удивляются его поразительному сходству с Рэдклиффом, отмечают, что ему не хватает только шрама на лице в виде молнии, как у киноперсонажа.

Заметив, что внезапно стал набирать популярность среди пользователей Instagram, Николай отреагировал на это с юмором, но пожаловался, что в жизни сходство с киноперсонажем ему мешает: «Весело это только в интернете. На работе, допустим, вообще не весело».

Фото: instagram.com/anupliy

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