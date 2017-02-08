«Пиковая дама» вернется в репертуар Красноярского театра кукол

Главный режиссер Томского кукольного театра Сергей Иванников приехал в Красноярск, чтобы вернуть в репертуар мистическую драму А.С. Пушкина «Пиковая дама». Спектакль не ставили в Красноярске больше двух лет. И, наконец, театралы дождались — изящную и таинственную «Пиковую даму» восстановят на сцене театра кукол, но уже с новым актерским составом. Удалось ли артистам вжиться в роли Германа и Чекалинского, что изменил постановщик в новой версии постановки, рассказал заслуженный деятель искусств республики Хакасия, дважды лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Сергей Иванников.

По словам режиссера, у «Пиковой дамы» была нелегкая судьба. Впервые на сцене кукольного театра драму поставили 9 лет назад. После этого все перевернулось «вверх дном»: то актеры начали уходить один за одним, то сам режиссер переехал в другой город. Но все же «Пиковая дама» не отпускает Иванникова надолго. Вот и в этот раз она будто магнитом притянула его назад.

«Пиковая дама» уходила из репертуара несколько раз. Но она всегда возвращалась. В первую очередь, сам театр захотел вернуть постановку, во-вторых, артисты любят этот спектакль, и, наконец, зрители часто спрашивают о нем. К тому же не так много в репертуаре красноярского кукольного театра вечерних постановок. Не хотелось бы терять потерять вечернего зрителя, ведь театр кукол — не только для детей, но и для взрослых».

На главную роль Германа в спектакле «Пиковая дама» назначены артист-кукловод Александр Лозицкий и актер театра им. А.С. Пушкина Станислав Линецкий. По словам Иванникова, он остался доволен профессионализмом и подготовкой актеров. Новые лица принесут в постановку что-то новое, уверен режиссер.

Во время репетиции на сцене красноярского театра кукол разворачивались настоящие чудеса: летающие бутылки, столы, игральные карты и уменьшающиеся в размерах актеры. Все это главный режиссер воплотил в жизнь благодаря безграничным возможностям театра кукол.

«На сцене можно поставить все, что угодно. Только будет ли это востребовано у зрителей. Но возможности театра невозможно измерить. С помощь кукол можно показать все эмоции. Да и артисты в наших театрах самые многогранные: они и танцевать могут, и петь, и с куклами работать и даже с масками. И вот что удивительно — это не всегда актеры с соответствующим образованием. Иногда встречаются просто люди, талантливые от природы. Никто не знает, откуда «это» берется».

Сергей Иванников целый год проработал в должности главного режиссера красноярского театра кукол. После этого он уехал в Абакан, а затем в Томск. Он не скрывает, что смена нескольких мест работы связана со многими факторами, в том числе негативными. Но куда бы не привела его судьба, он уверен в одном — заниматься нужно только одним театром — работать на «несколько фронтов» невозможно, считает деятель.

«Сейчас красноярский театр кукол идет правильным путем. Он приглашает хороших режиссеров, поднимает вечерний репертуар и старается шагать в ногу со временем. То есть застоя нет, есть только движение вперед. Не каждый театр может этим похвастаться. На многих сценах вообще не ставят взрослых спектаклей, а акцент делается на детской аудитории. А я считаю, что даже в сказку можно вложить двоякий смысл — в таком случае дети поймут так, а взрослые — иначе. Вообще я довольно часто практикую спектакли для семейного просмотра».

Режиссер Иванников рассказал, что в планах у него поставить еще несколько спектаклей. В Томске он работает над пьесой Фернандо Аррабаля «Пикник». Премьера назначена на май 2017 года. Но красноярская публика этот спектакль не увидит, потому что дублировать постановки в разных городах он больше не хочет.

«Никто, даже сам режиссер, не знает, что получится в итоге. Так даже интереснее работать. В результате пьеса может получиться совершенно не такой, какую ты задумывал изначально».

Постановщик спектаклей «Гадкий утенок», «Мирабель» и «Курочки Рябы» признается, что всегда старается только для зрителей. Несмотря на то, что Иванников получил две «Золотых маски», он никогда не подстраивал свои спектакли под какие-то каноны театрального искусства.

«Очень глупо подстраивать свое творение под какой-либо фестиваль или под премию. Я никогда об этом не думал. Получилось — хорошо, не получилось — тоже хорошо. Значит, есть к чему стремиться. Не бывает всех спектаклей-шедевров. В театральной сфере есть как периоды спада, так и неожиданные всплески».

Сергей Иванников занимает в Томском театре кукол сразу две должности — главный художник и режиссер.

«Я подумал и стал «два в одном». Споришь всегда только сам с собой... Не сделал — сам виноват. Художник — этот как раз тот, кто реализует замысел режиссера. Это некий тандем. Два человека начинают работу над каким-то произведением и совместно придумывают театральные действия. Художник рисует эскизы костюмов, декораций и кукол. Потом эти эскизы отдают в цеха, где по ним изготавливают готовые материалы».

Часто Сергей Иванников придумывает и музыкальное сопровождение своих пьес. И на это есть свои причины, говорит он.

«Бывает, что какая-то музыка навевает необычные идеи. В основном, конечно, я даю некую точку отсчета для композиторов, то есть рассказываю им, какая музыка мне нужна. Но иногда приходится самому накладывать музыку. И это не от хорошей жизни — либо композитора рядом нет, либо цены на его услуги слишком неподъемные. Представляете, и такое тоже бывает».

Режиссер уверен, что в театре кукол можно воплощать любые задумки. А развитие компьютерных технологий только помогает в этом.

«Велосипед, конечно, изобретать не надо. Применять технологии нужно своевременно и со вкусом. Но не хотелось бы, чтобы все заменяли на компьютерную графику. Все-таки в театре должны быть актеры и декорации. Театр всегда должен оставаться театром».

Добавим, что первые показы спектакля «Пиковая дама» после длительного перерыва состоятся на основной сцене Красноярского театра кукол 9 февраля в 17.00 и 10 февраля в 19.00.

Фото: Sibnovosti.ru