Городская библиотека Минусинска открылась после реконструкции

В Минусинске в рамках сетевого проекта «Городская библиотека» открылось обновленное здание центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина. Об этом сообщает официальный сайт краевого правительства.

В ходе церемонии открытия для гостей провели обзорную экскурсию. В библиотеке нового поколения установили компьютерное оборудование. Также создан зал художественной литературы и залы для переговоров и конференций. Для самых маленьких посетителей предусмотрена детская игровая площадка.

Отметим, что сетевой проект модернизации муниципальных библиотек в Красноярском крае «Городская библиотека» реализуется с 2015 года. За это время в крае открылись 6 библиотек – две в Красноярске и Канске, по одной в Дивногорске и Минусинске.

На создание библиотеки в 2016 году Минусинску из краевого бюджета было выделено 8 млн рублей, из муниципального – 2 млн рублей.