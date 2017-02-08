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Городская библиотека Минусинска открылась после реконструкции

Главная Культура
Красноярск
11:04 8 Февраля 2017
открытие, библиотека, образование, край, культура
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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В Минусинске в рамках сетевого проекта «Городская библиотека» открылось обновленное здание центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина. Об этом сообщает официальный сайт краевого правительства.

В ходе церемонии открытия для гостей провели обзорную экскурсию. В библиотеке нового поколения установили компьютерное оборудование. Также создан зал художественной литературы и залы для переговоров и конференций. Для самых маленьких посетителей предусмотрена детская игровая площадка.

Отметим, что сетевой проект модернизации муниципальных библиотек в Красноярском крае «Городская библиотека» реализуется с 2015 года. За это время в крае открылись 6 библиотек – две в Красноярске и Канске, по одной в Дивногорске и Минусинске.

На создание библиотеки в 2016 году Минусинску из краевого бюджета было выделено 8 млн рублей, из муниципального – 2 млн рублей.

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