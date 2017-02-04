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Фотография оленя со «Столбов» заняла третье место в конкурсе Минприроды

Главная Культура
Красноярск
14:15 4 Февраля 2017
общество, культура, конкурс
Автор: Sibnovosti.ru
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Снимок оленя с высунутым языком, сделанный на территории красноярских «Столбов» с помощью фотоловушки, занял третье место на конкурсе Минприроды России. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника.

Работы на конкурс принимались по 7 номинациям: «Ландшафты заповедных территорий», «Животные на ООПТ», «Растительный мир заповедных территорий», «На страже природы», «Для вас, туристы», «Времена года» и «В объективе фотоловушки». В голосовании приняли участие 194 582 человека.

Всего на конкурс было отправлено 1227 фотографий, в том числе 5 снимков от красноярского заповедника «Столбы». Снимок с оленем получил название «Солонцевание Пантача».

Отметим, в этом же конкурсе красноярский фотограф Максим Кадочников занял третье место в номинации «Времена года» со снимком «Новогодние краски скалистых хребтов». Фотография была сделана в Такмаковском районе заповедника.

Лучшие работы будут представлены на выставке в здании Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Фото предоставлено пресс-службой заповедника

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