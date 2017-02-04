Участницы фотосессии для пышных дам ответили на претензии московского блогера

Модели plus size в Красноярске ответили на критику московского блогера Ильи Варламова об откровенной фотосессии.

На минувшей неделе несколько девушек с нестандартными формами устроили фотосессию в купальниках и опубликовали фото в издании «Комсомольская правда». В подзаголовке написано: «Хотим показать, насколько привлекательны пышные формы». Публикации нашли в Сети поддержку и одобрение, но не обошлось и без негативной реакции.

Так, 2 февраля, московский блогер Илья Варламов написал о том, что участницам съемки с нестандартной комплекцией, на его взгляд, нечем гордиться. Он отметил, что совершенно спокойно относится к внешности людей, но считает неправильным, когда полные гордятся своим телом и не пытаются ничего сделать для того, чтобы сбросить вес. Мужчина посоветовал всем участницам фотосессии как можно скорее обратиться к врачам.

«И эти женщины, не стесняясь, демонстрируют читателям гигантские ляжки в растяжках, свисающие животы и заплывшие жиром лица. Посыл простой: ничего страшного в этом нет, мы тоже модели!» — пишет Варламов.

При этом он признал, что нормальным состоянием для человека является «небольшая упитанность».

Ольга Олесницкая, участница фотосессии и финалистка конкурса «Мисс Пышка-2016», рассказала журналистам, что и нестандартным моделям необходимо оставаться подтянутыми и сохранять эстетические пропорции. Относительно высказывания Варламова, девушка отмечает, что «это мнение человека, он имеет на него право».

«Любая женщина ухаживает за собой. Безусловно, это спортзал, это правильное питание. Это какой-то стиль, имидж, и не скажу, что это как-то отличается. У нас нет фитнес-зала отдельно для полных, отдельно для худых», — рассказывает Олесницкая.

Отметим, фотосессия проходила в рамках конкурса «Мисс Пышка» — первого мероприятия начинающего красноярского модельного агентства Plus Size. В конкурсе могут жительницы края с пышными формами в возрасте от 20 до 45 лет, независимо от семейного положения и наличия детей.