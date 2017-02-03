Премьера в театре оперы и балета — «Марина Мнишек. Польский акт»

В Красноярске состоялась премьера «Польского акта» из оперы «Борис Годунов» Модеста Мусоргского, которая не вошла в постановку Красноярского театра оперы и балета 2014 года. Премьера акта прошла в рамках VIII Международного фестиваля «Парад звезд в Оперном», посвященного Елене Образцовой.

«Польский акт» — это дань памяти великой певице Елене Образцовой, одна из ее ролей. Партия Марина Мнишек стала судьбоносной для Елены Васильевны, потому что эта роль сделала ее известной всему миру. Если бы «Польский акт» изначально был включен в оперу, то он стал бы одной из проходящих частей. Мы решили сделать отдельный спектакль и тем самым рассказать историю Марины Мнишек, показать ее характер: ей 16 лет, но она одержимо мечтает о русской короне, хочет быть царицей. И в нашем спектакле мы постараемся раскрыть ее яркий образ, чтобы зрители увидели, насколько она может быть разной», — рассказала режиссер-постановщик Надежда Столбова.

Над спектаклем совместно с режиссером работал Дмитрий Волосников, хореограф-постановщик — ведущая солистка балета театра Олеся Алдонина и художник по свету Сергей Скорнецкий.

«Польский акт» представлен в декорациях и костюмах Большого театра, адаптированных для красноярской сцены.

Вступительной частью стал небольшой фильм с фрагментами интервью Елены Образцовой, в котором певица рассказывает о своей жизни, как ее пригласили петь в Большой театр, какие у нее были роли и многие другие интересные моменты из жизни оперной примы.

«Изначально, когда только начиналась работа над «Польским актом», нам не хотелось повторяться в таком образе как Марина Мнишек, хотелось показать многогранность характера этой героини. Мы надеемся, что этот спектакль найдет отклик у публики и украсит репертуар нашего театра», — говорит Надежда Столбова.

Отметим, к спектаклю готовилось два состава артистов, две солистки приготовили непохожие образы, отличающиеся даже в малейших нюансах.