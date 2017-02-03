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Музейный центр «Площадь Мира» собирает вещи времен СССР

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Красноярск
13:09 3 Февраля 2017
музей, культура, ссср, красноярск
Источник: Енисей
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Красноярский музейный центр «Площадь Мира» принимает в дар вещи советской эпохи. Жителям предлагают стать соавторами новой тематической экспозиции и поучаствовать в создании обновлённых Красных залов.

В прошлом году на подобную акцию откликнулись почти 60 человек, которые отдали музею более 1000 вещей. Большинство из них составила мебель.

Сейчас работа по созданию экспозиции выходит на следующий уровень — музейные работники сформировали новый, более точный список вещей. Первые результаты реконструкции будут представлены уже в апреле, к 30-летию музея.

«Мы для себя поставили задачу: 22 апреля, в Музейную ночь открыть обновленные Красные залы, посвященные революции. 100 лет революции в этом году. Мы, конечно, ищем поддержки людей в плане предметов. Нам нужны: торшеры, тазики, ванны цинковые, в которых детей купали. Всевозможные бочки, краны, посуда и так далее. И особенное желание — все, что связано с космосом, советским космосом: от портрета Юрия Гагарина до вышивки с Германом Титовым. Нам вот привезли пылесос «Ракета» в дар. Из этого всего мы хотим создать ощущение приподнятости», — говорит арт-директор музейного центра Сергей Ковалевский.

Напомним, проект реконструкции Красных залов ведется с мая прошлого года. Сейчас проводятся исследовательские работы и разрабатывается концепция.

Добавим, Красные залы — единственный экспозиционный комплекс, сохранившийся с открытия Красноярского филиала Центрального музея Ленина в 1987 году.

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