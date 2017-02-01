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Дарья Антонюк попала в шорт-лист «Евровидения-2017»

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Красноярск
10:20 1 Февраля 2017
евровидение, красноярск, певица, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Победительница шоу «Голос-5» Дарья Антонюк попала в список кандидатов на участие в конкурсе «Евровидение-2017». Певица из Красноярского края надеется на победу в отборочном туре и называет возможность поучаствовать в конкурсе «мечтой всей жизни». Об этом Дарья написала в социальных сетях.

«Очень прошу вас поддержать меня в этом непростом отборе, так как все кандидаты более чем достойны! Итак, призываю голосовать вас на всевозможных сайтах... Пусть всё случится! Пусть сбудется то, о чем можно было только мечтать! Всё возможно! Но только с вашей поддержкой, дорогие мои люди!», — написала Дарья Антонюк.

Помимо Антонюк, претендентами на участие в «Евровидении-2017» стали Александр Панайотов, Елена Темникова, Нюша и группа «Soprano» Михаила Турецкого. Имя представителя России станет известно 10 марта.

«Евровидение» является самым популярным музыкальным конкурсом Европы, в котором принимают участие представители более 50 стран. В этом году конкурс пройдет в Киеве с 9 по 13 мая.

Фото: личный архив Дарьи Антонюк / «ВКонтакте»

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