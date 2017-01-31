Археологи раскопали лагерь древних охотников у 4 моста

Красноярские археологи рассказали о результатах масштабных раскопок в районе новой развязки у 4 моста. Как оказалось, раньше под Николаевкой располагался скалистый мыс, с которого древние люди высматривали животных. Олени, носороги и бизоны составляли основной рацион охотников каменного века. Об археологических находках в эфире «Авторитетного радио» рассказал замдиректор «Красноярской Геоахреологии» Даниил Лысенко.

По словам ученого, как раз на месте строительства новой развязки находился и лагерь древних людей. В эпоху палеолита, т.е. 20 тысяч лет назад, там разделывали туши животных, а ненужные части выбрасывали за скалу.

«Это очень крутой склон береговой террасы — на таком склоне мы впервые нашли древние стоянки. Там были сформированы уступы, на которых древние люди жили, охотились и разделывали животных», — рассказывает археолог.

Отмечается, что на этот раз конфликтов со строителями развязки удалось избежать. Изначально было оговорено, что работы не начнутся до тех пор, пока ученые не закончат раскопки. Археологи уже «сворачивают» свою деятельность и дают зеленый свет «Сибиряку».