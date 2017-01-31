31 января
Красноярск
погода -2 °C
курсы валют
60.16
 
€ 64.43
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Археологи раскопали лагерь древних охотников у 4 моста

Главная Культура
Красноярск
13:10 31 Января 2017
ученые, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Красноярские археологи рассказали о результатах масштабных раскопок в районе новой развязки у 4 моста. Как оказалось, раньше под Николаевкой располагался скалистый мыс, с которого древние люди высматривали животных. Олени, носороги и бизоны составляли основной рацион охотников каменного века. Об археологических находках в эфире «Авторитетного радио» рассказал замдиректор «Красноярской Геоахреологии» Даниил Лысенко.

По словам ученого, как раз на месте строительства новой развязки находился и лагерь древних людей. В эпоху палеолита, т.е. 20 тысяч лет назад, там разделывали туши животных, а ненужные части выбрасывали за скалу.

«Это очень крутой склон береговой террасы — на таком склоне мы впервые нашли древние стоянки. Там были сформированы уступы, на которых древние люди жили, охотились и разделывали животных», — рассказывает археолог.

Отмечается, что на этот раз конфликтов со строителями развязки удалось избежать. Изначально было оговорено, что работы не начнутся до тех пор, пока ученые не закончат раскопки. Археологи уже «сворачивают» свою деятельность и дают зеленый свет «Сибиряку».

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Культура / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «Белые львы Африки»: новая цирковая программа в Красноярске

«Белые львы Африки»: новая цирковая программа в Красноярске

30 Января 2017 г.
Гвоздь программы – четыре белых льва
Новости Красноярска: В репертуаре красноярского ТЮЗа появятся baby-спектакли

В репертуаре красноярского ТЮЗа появятся baby-спектакли

27 Января 2017 г.
В театре состоялась благотворительная акция
Новости Красноярска: Таймырский ансамбль представит Россию на закрытии Универсиады-2017

Таймырский ансамбль представит Россию на закрытии Универсиады-2017

27 Января 2017 г.
Артисты выступят вместе с Ильей Авербухом
Новости Красноярска: Жители поселка в Красноярском крае снимают фильм по мотивам «Сталкера»

Жители поселка в Красноярском крае снимают фильм по мотивам «Сталкера»

27 Января 2017 г.
Картина получит название «Красная нить»
Новости Красноярска: В красноярском цирке стартует новая шоу-программа

В красноярском цирке стартует новая шоу-программа

24 Января 2017 г.
Гвоздь программы – четыре белых льва
Новости Красноярска: «Иллюзия любви»: болезнь любви в душе моей

«Иллюзия любви»: болезнь любви в душе моей

24 Января 2017 г.
Николь Гарсии удается сделать из обыкновенного женского романа тонкую и чувственную историю
Новости компаний
27/01
Аэрокосмический колледж СибГАУ участвует в региональном чемпионате WorldSkills Russia
26/01
Новая возможность для россиян: купить Hyundai по программе H-promise
26/01
Красноярская ГЭС ЕвроСибЭнерго произвела в 2016 году треть электроэнергии региона
26/01
Богучанская ГЭС поддержала детские социальные учреждения Кодинска
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае мужчина изнасиловал 14-летнюю дочь, приехавшую с ним познакомиться

В Красноярском крае мужчина изнасиловал 14-летнюю дочь, приехавшую с ним познакомиться

27 Января 2017 г.
Мужчина задержан
Новости Красноярска: В квартире жилого дома в Красноярске произошел взрыв газа

В квартире жилого дома в Красноярске произошел взрыв газа

27 Января 2017 г.
На месте работают сотрудники МЧС
Новости Красноярска: Красноярец погиб под колесами автобуса, выбежав на дорогу после ДТП

Красноярец погиб под колесами автобуса, выбежав на дорогу после ДТП

30 Января 2017 г.
По данным очевидцев, мужчина специально кидался под автомобили
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.