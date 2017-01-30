«Белые львы Африки»: новая цирковая программа в Красноярске

В Красноярском государственном цирке стартовала новая шоу-программа «Белые львы Африки».

Публике представлено шоу, объединяющее новейшие технологии, атмосферу ХХ века в Париже и современную музыку. Спектакль поставлен известным российским режиссёром Яном Польди, хореографом выступила его супруга – Ольга Польди. Руководит коллективом заслуженная артистка РФ Надежда Сквирская.

«За адреналин в шоу отвечают эквилибристы на першах, которые исполняют трюки на 5 метровой высоте без страховки. Волна хохота накрывает зал при каждом появлении клоунского трио «Micos», которое завоевало сердца и симпатии зрителей во Франции. Завершает спектакль несравненная, бесстрашная, великолепная потомственная укротительница Надежда Сквирская, которая выходит на манеж одна с группой молодых хищников, состоящих из восьми львов», — рассказывают организаторы.

Гвоздь программы – четыре белых льва, которых осталось всего около 300 особей в мире.