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«Белые львы Африки»: новая цирковая программа в Красноярске

Главная Культура
Красноярск
11:36 30 Января 2017
общество, цирк, животные, фотография
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © Sibnovosti.ru / Андрей Минаев
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В Красноярском государственном цирке стартовала новая шоу-программа «Белые львы Африки». 

Публике представлено шоу, объединяющее новейшие технологии, атмосферу ХХ века в Париже и современную музыку. Спектакль поставлен известным российским режиссёром Яном Польди, хореографом выступила его супруга – Ольга Польди. Руководит коллективом заслуженная артистка РФ Надежда Сквирская.

«За адреналин в шоу отвечают эквилибристы на першах, которые исполняют трюки на 5 метровой высоте без страховки. Волна хохота накрывает зал при каждом появлении клоунского трио «Micos», которое завоевало сердца и симпатии зрителей во Франции.  Завершает спектакль несравненная, бесстрашная, великолепная потомственная укротительница Надежда Сквирская, которая выходит на манеж одна с группой молодых хищников, состоящих из восьми львов», — рассказывают организаторы.

Гвоздь программы – четыре белых льва, которых осталось всего около 300 особей в мире.

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