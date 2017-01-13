Красноярцы стали призерами конкурса снежных скульптур в Китае

Красноярцы стали бронзовыми призерами студенческого конкурса снежных фигур, который проходил на базе Харбинского инженерного университета с 4 по 7 января 2017 года.

Как рассказал куратор команды, доцент кафедры рисунка, живописи и скульптуры ИАиД СФУ Дмитрий Шавлыгин, в конкурсном состязании приняли участие команды высокого уровня подготовки из США, Канады, Китая, Сингапура, Японии, Таиланда, стран Европы. На выполнение задания давалось 3 дня.

«По нашему мнению, детская фантазия безгранична. Именно поэтому главным объектом скульптуры стала маленькая девочка. Она забирается по лестнице, которая символизирует движение к цели, несмотря на препятствия в нашем разуме. Наша фигура, олицетворяющая вселенную, призвана напомнить о том, что порой необходимо мечтать и верить в свои силы», — рассказал Дмитрий Шавлыгин.

Ранее студенты СФУ стали призерами фестиваля-конкурса снежно-ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири» в Красноярске.

Фото предоставлено пресс-службой СФУ