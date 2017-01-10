Красноярская краевая библиотека обновила фирменный стиль

Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края презентовала новый фирменный стиль.

Разработала новый логотип компания «ИнтекМедиа». Изображение представляет собой видоизмененные первые буквы официального названия библиотеки. В описании на сайте учреждения есть пояснения, что в логотипе использованы элементы конструктивизма 30-х годов XX века.

«Знак и текстовая часть могут использоваться вместе или отдельно, части знака выстраиваются то в квадрат, то друг за другом в зависимости от необходимости. Живой и трансформируемый стиль придется к месту и на научном форуме, и на литературном празднике. Все это даст максимальную свободу в оформлении любых составляющих визуальной системы для нужд библиотеки», — рассказали в пресс-службе учреждения.

Новый логотип постепенно будет появляться в оформлении самой библиотеки, на читательских билетах, в приложении и на сайте.

Фотографии со страницы vk.com/intecmedia