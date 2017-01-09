Красноярский депутат обвинил фильм «Викинг» в искажении истории

Депутат Заксобрания Красноярского края Иван Серебряков обвинил киноленту «Викинг» в искажении истории. Видеорецензия была опубликована на YouTube на канале политической партии «Патриоты России».

«Никогда бы не подумал, что буду кинокритиком, но могу сказать от себя персонально: выходя с этого фильма, остался очень тяжелый осадок. Я не понимаю, как цензура могла выпустить на экраны нашего российского проката подобного плана фильм, который не то что коверкает историю, представляет ее в таком ключе, на котором невозможно воспитать достойное поколение», — отметил Серебряков.

Просмотр фильма «оставляет рану в душе», добавил депутат.

«Это больше похоже на какое-то издевательство над нами, — считает Серебряков. — Я думаю, это предмет тех лиц, которые отвечают за то, какие фильмы выходят в прокат. Подобного плана шедевры должны иметь определенные последствия [для] всех людей, которые участвовали в выходе этой картины. Тем более цензура 12+ ни в какие ворота не лезет».

Отметим, иторическая драма Андрея Кравчука «Викинг» всего за девять дней проката собрала 1,091 млрд руб., по данным «Бюллетеня кинопрокатчика». Это рекорд для российского кинофильма: другие отечественные картины преодолевали миллиардный рубеж за более долгий срок.

С критикой фильма выступает ряд российских критиков.

«Если судить строго, то к художественному произведению даже по условно историческому сюжету сложно применять критерии научной достоверности. Вся брань в адрес «Викинга» возникает из следующей установки — это «исторический фильм». Это как минимум не вполне так… заявки на какую-то серьезную «историчность» авторы не делали, они снимали приключенческий боевик по мотивам Повести временных лет», — цитирует Газета.ru Михаила Захарова.

Продюсер фильма «Викинг» Анатолий Максимов ответил на критику зрителей, упрекнувших создателей картины в недостоверности многих событий.

Максимов обратил внимание на тот факт, что многие критики ленты опираются на утверждения историка Василия Татищева, который писал, что Крещение на Руси шло «огнем и железом». Однако, по словам продюсера, достоверного подтверждения этой гипотезы нет.

«Ученый просто проиллюстрировал свою концепцию. События, о которых рассказывает «Викинг», находятся в зоне интерпретации. Мы предлагаем одну из них. От той эпохи не осталось главных свидетельств — письменных памятников. Мы даже не знаем, какой была письменность у наших предков», — заявил он.

При этом Максимов отметил, что сюжет фильма в точности воспроизводит «Повесть временных лет» — «единственный бесспорный исторический документ, записанный через сто лет после смерти Владимира».

Историческая драма «Викинг» рассказывает о периоде древнерусской истории перед принятием христианства. Главную роль — князя Владимира — сыграл Данила Козловский. Картина вышла на экраны 29 декабря и идет в двух версиях — 12+ и 18+.