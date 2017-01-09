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Краевая библиотека составила список самых популярных книг 2016 года

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Красноярск
12:01 9 Января 2017
красноярск, библиотека, культура, общество, список, книги
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярская краевая библиотека подвела итоги 2016 года, составив список самых популярных книг. Рейтинг опубликован 9 января в блоге библиотеки в «Живом Журнале».

Лидером по популярности стали бестселлеры Грегори Дэвида Робертса «Шантарам» и «Шантарам-2. Тень горы». По словам библиотекарей, читателя не пугает огромная очередь на получение книг. Также любителей литературы не смущает стиль написания произведений (860 страниц мелким шрифтом).

На второе место библиотека поставила роман «До встречи с тобой» писательницы Джоджо Мойес. Однако у автора есть еще несколько произведений, которые пользуются успехом у красноярцев. По признанию библиотекарей, сейчас «на руках» находятся 40 из 47 книг Мойес, имеющихся в абонементе.

Также любители литературы часто спрашивали книги Джоан Роулинг («Гарри Поттер», «Случайная вакансия» и трилогия про Корморана Страйка), Полы Хокинс («Девушка в поезде»), Дэна Брауна («Инферно»), Рэнсома Риггза («Дом странных детей») и Василия Аксенова («Таинственная страсть»). В течение всего года сохранялся спрос на прозу Дины Рубиной («Русская канарейка»), Людмилы Улицкой («Лестница Якова») и других авторитетных отечественных писателей.

Кроме того, библиотекари сделали свой прогноз на 2017 год. Согласно предположениям экспертов, в новом году читателей заинтересуют продолжение цикла «Песнь Льда и Пламени» Джорджа Мартина, роман «Происхождение» Дэна Брауна и лауреаты премий 2016 года (Леонид Юзефович, Петр Алешковский, Евгений Водолазкин и другие).

Ознакомиться с полной версией рейтинга можно в блоге библиотеки.

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