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Сибирское агентство новостей
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В Красноярске подвели итоги конкурса «Волшебный лед Сибири»

Главная Культура
Красноярск
10:22 9 Января 2017
общество, культура, фестиваль
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © Sibnovosti.ru / Андрей Минаев
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В Красноярске завершился фестиваль «Волшебный лед Сибири». Галерея скульптур участников-профессионалов выстроилась на центральной аллее восточной зоны острова Татышев.

Участники из Канады, Польши, Казахстана, Беларуси, а также из разных городов России — Перми, Екатеринбурга, Иркутска, Ангарска, Дивногорска вели борьбу за призовые места.

Среди ледовых фигур первое место члены жюри отдали красноярской команде «Волшебный лед» с работой «Ловец снов». В номинации «снежные фигуры» победу присудили скульптуре «Равновесие» от якутской команды «Muusuus». 

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