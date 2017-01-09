В Красноярске подвели итоги конкурса «Волшебный лед Сибири»

В Красноярске завершился фестиваль «Волшебный лед Сибири». Галерея скульптур участников-профессионалов выстроилась на центральной аллее восточной зоны острова Татышев.

Участники из Канады, Польши, Казахстана, Беларуси, а также из разных городов России — Перми, Екатеринбурга, Иркутска, Ангарска, Дивногорска вели борьбу за призовые места.

Среди ледовых фигур первое место члены жюри отдали красноярской команде «Волшебный лед» с работой «Ловец снов». В номинации «снежные фигуры» победу присудили скульптуре «Равновесие» от якутской команды «Muusuus».