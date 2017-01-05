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Советские мультипликаторы предположили, что Енисей «повернут вспять»

Главная Культура
Красноярск
11:52 5 Января 2017
общество, культура, мультфильмы
Автор: Sibnovosti.ru
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Житель Санкт-Петербурга Сергей Поздняков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал артефакт советской эпохи —  фотографии из диафильма «В 2017 году».

Диафильм был выпущен в Советском Союзе в 1960 году. Сюжет фильма таков: на уроке географии школьники в 2017 году через некую «лупу времени» смотрят, как развивался Советский Союз. Они видят атомный поезд через Берингов пролив, как «подземные лодки-кроты» прокладывают в недрах Земли новые тоннели, а Енисей повернули вспять, чтобы река впадала в Каспийское море.

С точки зрения авторов, к этому времени в СССР уже должны были появиться фотонные ракеты, роботы, телевидефоны и атомные поезда, а технологии использовались для улучшения климата Дальнего Востока и для освоения космоса.

В этих условиях СССР продолжал бороться с «империалистами», испытывающими «запрещенное мезонное оружие». Всего в диафильме 45 слайдов.

Диафильм — разновидность слайд-шоу с титрами, которые в СССР часто использовались в школах и детских садах, так как в основном на пленки записывались сказки или рассказы. В конце XX века диафильмы были вытеснены видеокассетами.

Советские мультипликаторы предположили, что Енисей «повернут вспять»

Советские мультипликаторы предположили, что Енисей «повернут вспять»

Советские мультипликаторы предположили, что Енисей «повернут вспять»

Советские мультипликаторы предположили, что Енисей «повернут вспять»

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