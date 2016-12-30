Жители Красноярска попали в новогодний клип группировки «Ленинград»

Кадры из Красноярска попали в клип Сергея Шнурова и группировки «Ленинград» на песню «Начинаем отмечать!» — саундтрек к пятому фильму франшизы «Елки».

Съемки видеоклипа проходили в нескольких городах России в течение декабря. Один из кадров посвящен Красноярску: с высоты видно, как горожане водят хоровод рядом с елкой и памятником Чехову на Театральной площади.

«Для нашего новогоднего фильма мы искали песню, которая передает суть Нового года — праздника, который всех нас объединяет, без него, мне кажется, вся наша государственность разрушится. Этот праздник впитал традиции всех народов бывшего СССР, а также Европы, Америки и Китая — тут и Рождество, и язычество… Сергей Шнуров, отлично это чувствуя, написал для нас очень яркую новогоднюю песню «Начинаем отмечать!», припев которой стал слоганом нашего фильма», — цитирует РИА «Новости» режиссера фильма Тимура Бекмамбетова.

Добавим, «Елки 5», состоящие из 7 новелл, вышли в российский прокат 22 декабря.