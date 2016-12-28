Марина Москалюк стала ректором Красноярского института искусств

В Красноярском институте искусств состоялись выборы ректора. На пост претендовала только одна кандидатура — исполняющая обязанности главы вуза Марина Москалюк.

Большинство участников голосования высказались в поддержку действующего и.о. ректора. Министр культуры Красноярского края Елена Мироненко в Facebook сообщила, что Москалюк получила 109 из 128 голосов на выборах.

Марина Москалюк временно возглавляла институт искусств с 23 мая. До перехода на работу в вуз специалист работала директором художественного музея им. Сурикова.

Марина Москалюк окончила Красноярское училище искусств (фортепианное отделение), затем Уральский государственный университет им. А. М. Горького (филологический факультет, специальность – искусствоведение) и аспирантуру при этом вузе (научная специальность «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура»). Является автором более 100 научных статей, шести монографий. Профессор также преподавала ряд дисциплин по профилю «Изобразительное искусство» в Красноярском государственном педагогическом университете им. В. П. Астафьева.

Фото: официальный сайт Красноярского института искусств