В здании бывшего кинопарка «Пикра» откроется театр

Красноярский «Театр на крыше» открывает постоянное пространство для выступлений под названием «Персонажи».

Помещение будет находиться в здании бывшего кинопарка «Пикра» на ул. Перенсона. Новое пространство вмещает более 130 зрителей. Показывать горожанам планируют как известные, так и премьерные спектакли.

«Раньше летом выступления обычно проходили на крыше «Комсомолла», а зимой приходилось искать разные площадки под формат спектакля. Сейчас постоянное место позволит приглашать друзей театра с концертами, выступлениями и лекциями», — рассказывает продюсер театра Валерия Берёзкина.

От выступлений на крыше организаторы также отказываться не собираются. По их словам, крыша – это брендообразующая вещь.

Создатели проекта также отмечают, что открыты для других событий — мастер-классов, лекций, детских праздников. Площадка может использоваться под коммерческую аренду для различных проектов.

На открытии «Персонажей» 26 декабря зрителям покажут эскиз спектакля «Пьяные», выступит музыкальная группа «Барбарелла».

Добавим, в Красноярске в 2016 году появилось несколько новых культурных пространств. Так, месяц назад в Красноярске на базе фабрики «Краскон» открылся лофт-проект «Краска».