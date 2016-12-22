В музейном центре «Площадь мира» работает выставка об истории освоения Ванкора

В красноярском музейном комплексе «Площадь Мира» работает экспозиция «Ванкорский кластер в действии». Выставка рассказывает о этапах становления и развития месторождений, знакомит жителей региона с географически удаленными, уникальными по своим запасам и свойствам месторождениями, этапами становления и развития кластера.

Практически все фото на этой выставке — работы одного человека, Александра Кузнецова, он много лет с камерой в руках следит и фиксирует то, как изменяется край, как модернизируются месторождения Ванкорской группы. В музее представлены фотографии, снятые с 2013 по 2016 годы.

«Выставка рассказывает о том, чем богата наша сибирская земля. Я человек не промышленный, а гуманитарный, — на мой взгляд, выставка рассказывает о очень многих вещах. В том числе, про то, что нефть — это вообще невероятно красиво и живописно. Представленные фотографии смогут стать настоящим вдохновением для художников», — прокомментировала директор музейного комплекса Мария Букова.

Генеральный директор ООО «РН-Ванкор» Аркадий Кузнецов, открывая выставку, отметил высокий уровень художественного исполнения фотографий, на которых отражены производственные будни ванкорцев, строительные работы, промышленные пейзажи.

«Завершая год, мы хотим заявить о том, что мы делаем, чтобы общественность края — все, кто интересуется нефтегазодобычей, могли увидеть, что такое Ванкорский кластер. С чего всё начиналось, что в данный момент происходит и что его ждет в будущем», — рассказал на открытии генеральный директор ООО «РН-Ванкор» Аркадий Кузнецов.

На выставке посетители смогут увидеть не только фотографии, но и впервые – уникальную коллекцию нефти месторождений Ванкорской группы, собранную геологами и нефтяниками предприятия. Среди экспонатов выставки — кнопка запуска, посредством которой в 2009 году Владимир Путин дал старт промышленной эксплуатации Ванкорсокого месторождения.

Красноярцы смогут познакомиться с выставкой до 9 января, после новогодних каникул она переедет в Сибирский федеральный университет. Помимо красноярцев, уникальную историю развития Ванкора увидят жители Игарки, Дудинки и Туруханска.

Фото: «РН-Ванкор»

По материалам «РН-Ванкор»