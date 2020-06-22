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В промышленный парк Железногорска заходят новые резиденты

Главная Экономика
Красноярск
12:16 22 Июня 2020
экономика, бизнес, промышленность, в красноярском крае
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Компании «ИЦ «РОСТ», «Электрикус», «Сибор», «Атомзнак» и «Сибрадиотех» заключили договоры аренды производственных площадей промышленного парка. Таким образом из 9,2 тыс. кв. метров арендных площадей промпарка около 7,5 тыс. сданы в аренду. Оставшаяся площадь отведена для представителей малого, среднего и микробизнеса.

Добавим, ранее в промпарке уже развернули производственные мощности «Малые космические аппараты», «А-Рокс» и «Система».

Один из новых резидентов промышленного парка - выпускник КРИТБИ. Специалисты «Сибрадиотех» занимаются разработкой и производством высокочастотных кабельных сборок, которые используются в сотовой связи, космической сфере и акустических системах. Компания поставляет продукцию для АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева.

Предприятие «Сибрадиотех» в 2017 году получило 2 млн рублей по программе «Старт» от федерального Фонда содействия инновациям, благодаря чему провело научно-исследовательские разработки. В марте этого года компания получила 3 млн рублей от Фонда содействия инновациям по программе «Старт-2». Эти средства пойдут на покупку оборудования для запуска производства в промышленном парке - компания заключила договор аренды на три года.

«Кабельные сборки нашей компании в условиях вакуума выдерживают перепад температуры от минус 55 до плюс 135 градусов Цельсия, они устойчивы к воздействию многих других факторов, - рассказал директор ООО «Сибрадиотех» Семен Ташев. - Основным конкурентным преимуществом нашей продукции, по сравнению с иностранными разработками, является низкая стоимость, меньшее время изготовления и поставки».

Привлекательность промышленного парка ЗАТО г. Железногорск обусловлена полноценной инфраструктурой и созданию в границах промпарка территории опережающего социально-экономического развития «Железногорск» и соответствующих преференций.

Управляющей компанией ТОСЭР «Железногорск» является АО «Атом-ТОР». Представитель управляющей компании Александр Сиваев рассказал:

«Атом-ТОР продолжает работу с министерством экономики края над развитием ТОСЭР в Железногорске. Уже заключены новые соглашения с кандидатами в резиденты. ТОСЭР, безусловно, имеет ряд преимуществ для резидентов, в первую очередь, хорошие налоговые льготы, процедура свободной таможенной зоны, развитая транспортная и инженерная инфраструктура. Однако, чтобы усилить преимущества для резидентов, мы разрабатываем дополнительные услуги для резидентов, такие как комплексное обслуживание недвижимого имущества, финансовая, организационная и консультационная поддержка. Здесь важно сформировать уникальное торговое предложение, интересное для малого и среднего бизнеса. Как показывает мировой опыт, промпарки существенно ускоряют старт проектов и сокращают затраты бизнеса, что при нестабильной экономической ситуации кратно сокращает риски компаний».

Министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев отметил:

«Для резидентов ТОСЭР, а это представители малого и среднего бизнеса в наукоемком производстве, значительно снижены платежи по страховым взносам – они составляют всего 7,6%, законами края установлена льготная ставка по налогу на прибыль и нулевая ставка по налогу на имущество организаций. Все это составляет комплекс мер поддержки, который предоставляется резидентам».

В настоящее время УК «Атом-Тор» ведется работа по расширению перечней видов экономической деятельности, разрешенных в границах ТОСЭР.

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