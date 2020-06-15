Детский банкинг

Банковские карты давно и прочно вошли в наши кошельки и карманы. По сути с ними и надобность в кошельках отпала. Картой можно оплатить покупки в супермаркете, проезд в автобусе или счет в салоне красоты. В последнее время карты стали заводить детям. Во-первых, можно не бояться, что карманные деньги отнимут хулиганы. Во-вторых, траты ребенка легко контролировать через приложение.

Зачем ребенку карта?

Платить. Расплачиваться картой проще, чем наличными. Не надо каждый раз пересчитывать, правильно ли дали сдачу. Не стоит переживать, что у продавца вообще не будет размена.

Если же у ребенка не хватит денег на покупку, то вы сможете в любой момент перевести недостающую сумму на карту.

Копить. Деньги с карты можно откладывать в виртуальную копилку, которая приносит доход. Это удобно делать через личный кабинет на сайте банка, который выпустил карту, или через специальное мобильное приложение. Если трудно разобраться, как это работает, можно попросить родителей о помощи.

Получать бонусы. При оплате картой иногда дают разные приятные бонусы. Например, можно копить баллы за покупки и потом обменивать их на подарок. Или получать в конце месяца обратно часть потраченных денег — это называется кешбэк. Узнать о бонусных программах можно на официальном сайте банка или в мобильном приложении.

Как получить карту?

Для детей от 6 до 13 лет

Некоторые банки готовы выпустить карту для детей от 6 лет, другие — от 7 лет. Лучше уточнить это в том банке, где вы решите открыть карту. Но важно учитывать, что до 14 лет можно оформить карту только вместе с родителями.

Детская карта будет привязана к их счету. Именно родители решат, какую сумму можно будет тратить по карте в день или в месяц.

Для подростков от 14 до 17 лет

Чтобы оформить карту, надо прийти в банк с паспортом. Но сперва нужно решить, в каком банке заказать карточку. Лучше посоветоваться с родителями и сходить в банк вместе с ними. Или попросить родителей написать заявление о согласии на выпуск карты и взять его с собой. Без этого заявления банк может отказать в оформлении карты.

Стоит учитывать, что обычно банк берет плату за обслуживание карты. Причем у одного банка комиссия может быть 100 рублей в год, а у другого — 1000 рублей. Нужно обязательно уточнить у сотрудника банка стоимость обслуживания, а также узнать, придется ли платить за что-то еще — может быть, за снятие наличных или банковские переводы.

Некоторые банки предлагают выбрать собственный дизайн для карты- стоит также уточнить, бесплатная ли это услуга.

Как правильно пользоваться картой?

Вместе с картой сотрудник банка выдаст секретный ПИН-код от нее или попросит вас придумать его самостоятельно. Обычно можно установить ПИН-код сразу в отделении или позже — например, по телефону горячей линии банка. ПИН-код - это четыре цифры, которые нужно запомнить и никому не сообщать.

На задней стороне карты написан CVC/CVV-код - три секретные цифры. Ни в коем случае нельзя никому показывать или диктовать эти цифры. CVC/CVV-код нужен для оплаты покупок в интернете. Если карта прикреплена к счету родителей, лучше уточнить у них, разрешены ли по ней онлайн-покупки. Родители могли ограничить эту опцию.

Надо обязательно добавить в список контактов в своем телефоне номер горячей линии банка. Он есть на обратной стороне карты. И в любой непонятной ситуации с картой нужно звонить в банк только по этому телефону.

Снимать деньги с карты лучше в банкомате своего банка. В банкоматах других банков практически всегда придется заплатить комиссию.

При вводе ПИН-кода нужно прикрывать клавиатуру рукой, чтобы никто не смог его подсмотреть.

К карте надо обязательно подключить СМС-оповещения. Тогда на телефон будут приходить сообщения обо всех операциях по карте. В них будет написано, сколько денег списано с карты за покупку и сколько денег осталось на карте. СМС-оповещения могут быть платными, но не стоит на них экономить - с этой услугой вы точно будете знать, когда и сколько денег списали с вашей карты.

Нужно очень внимательно читать СМС-сообщения от банка. Если пришло уведомление о непонятной покупке, нужно рассказать об этом родителям. Или сразу позвонить в банк и попросить оператора горячей линии объяснить, что это за покупка. Возможно, это мошенники получили доступ к вашим деньгам. В этом случае карту нужно заблокировать. Оператор подскажет, как это сделать.