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Пострадавшим от паводков жителям края выплатят компенсации

Главная Экономика
Красноярск
12:45 10 Июня 2020
экономика, пострадавшие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Пострадавшим от дождевых паводков жителям края выплатят компенсации. Кроме того, каждое домохозяйство с частичной или полной утратой имущества получит от 20 до 50 тысяч рублей. Об этом заявил губернатор региона Александр Усс во время рабочей поездки в Манский район. 

Напомним, наводнение коснулось сразу нескольких районов Красноярского края. Особенно сильно пострадали поселки в Манском, Партизанском и Ермаковском районах. Там объявлен режим ЧС. Паводки разрушили три автомобильных моста, повреждены дороги в населенных пунктах. Как рассказал министр транспорта края Константин Димитров, инфраструктуру восстановят за счет средств дорожного и резервного фондов региона. 

Глава края посетил поселок Нарва, где произошел подъем уровня воды в реке Мане. Подтопленными оказались 32 жилых дома, 49 приусадебных участков и 4 предприятия. Спасатели эвакуировали 48 человек. На данный момент уровень воды немного снизился, однако все еще остается аномально высоким.

Не менее серьезная ситуация наблюдается в поселке Колбинский, откуда людей вывозили на грузовиках. 

Напомним, ранее синоптики прогнозировали вторую волну паводков в регионе. Ливни будут идти до 11 июня. 

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