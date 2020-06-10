Пострадавшим от паводков жителям края выплатят компенсации

Пострадавшим от дождевых паводков жителям края выплатят компенсации. Кроме того, каждое домохозяйство с частичной или полной утратой имущества получит от 20 до 50 тысяч рублей. Об этом заявил губернатор региона Александр Усс во время рабочей поездки в Манский район.

Напомним, наводнение коснулось сразу нескольких районов Красноярского края. Особенно сильно пострадали поселки в Манском, Партизанском и Ермаковском районах. Там объявлен режим ЧС. Паводки разрушили три автомобильных моста, повреждены дороги в населенных пунктах. Как рассказал министр транспорта края Константин Димитров, инфраструктуру восстановят за счет средств дорожного и резервного фондов региона.

Глава края посетил поселок Нарва, где произошел подъем уровня воды в реке Мане. Подтопленными оказались 32 жилых дома, 49 приусадебных участков и 4 предприятия. Спасатели эвакуировали 48 человек. На данный момент уровень воды немного снизился, однако все еще остается аномально высоким.

Не менее серьезная ситуация наблюдается в поселке Колбинский, откуда людей вывозили на грузовиках.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали вторую волну паводков в регионе. Ливни будут идти до 11 июня.