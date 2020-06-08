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Перевозчики в Красноярском крае освобождены от уплаты транспортного налога

Главная Экономика
Красноярск
15:35 8 Июня 2020
политика, налоги
Автор: Sibnovosti.ru
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Депутаты Законодательного собрания в двух чтениях приняли законопроект, который освободил региональных перевозчиков от уплаты транспортного налога на один налоговый период. Мера поддержки распространяется на индивидуальных предпринимателей, а также на организации, задействованные в сфере пассажирских и грузовых перевозок.

В пресс-службе краевого парламента сообщили, что организации освобождены от платежей за налоговый период 2020 года, а ИП – за налоговый период 2019 года со сроками уплаты в 2020 году.

Красноярский перевозчик Константин Кнапнугель рассказал, что из-за пандемии коронавируса пассажиропоток на общественном транспорте резко снизился, следовательно, резко упала прибыль. Кроме того, автобусные предприятия теперь обязаны нести дополнительные затраты на средства дезинфекции салонов и защитные маски для сотрудников – это меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. По оценкам краевых властей, доходы организаций, задействованных в сфере грузовых и пассажирских перевозок, с начала пандемии просели минимум на 30%.

«Сегодня, в трудное время, любая помощь будет к месту. С учетом тех решений, которые уже приняты по федеральному правительству — это компенсация МРОТа, которым мы уже воспользовались, с учетом того, что это кредиты 2% на зарплату, в том числе сейчас это отмена транспортного налога, это в целом нам позволяет держаться», - заявил Кнапнугель.

В Заксобрании сообщили, что от транспортного налога освобождены почти четыре тысячи автобусов 552-х налогоплательщиков, а также 4,6 тысяч грузовиков 1 704-х предпринимателей. На поддержку перевозчиков выделено более 100 млн рублей, заявил председатель Законодательного Собрания края Дмитрий Свиридов.

Перевозчики в Красноярском крае освобождены от уплаты транспортного налога

«Транспортный налог, который должен быть обнулен для предприятий наиболее пострадавших от ситуации с распространением коронавиурса, безусловно, окажет существенную помощь предпринимателям и организациям из реестра индивидуальных предпринимателей. Для предприятий, особенно тех, кто относится к малому бизнесу, это существенная поддержка. Считаем, что мера принята своевременно и очень важна», - добавил Дмитрий Свиридов.

Министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев отметил, что уменьшение издержек перевозчиков благодаря новой региональной мере поддержки отразится на экономике многих секторов. Грузоперевозки – важная статья расходов почти в каждой сфере.

Также Егор Васильев сообщил о втором законе из комплекса мер, обозначенных указом губернатора Красноярского края, который также был принят на сессии Законодательного собрания.

«Это дополнительное направление поддержки в краевом законе о субъектах малого и среднего предпринимательства, которое предполагает оказание поддержки через коммерческие банки. Согласно указу губернатора, правительством Красноярского края предполагается разработка меры для снижения процентных ставок по ранее выданным кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства из числа наиболее пострадавших отраслей, и данный закон уже в ближайшее время позволит реализовать эту меру», - сообщил министр.

Перевозчики в Красноярском крае освобождены от уплаты транспортного налога

Добавим, что краевые власти постоянно анализируют эффективность мер поддержки для малого и среднего бизнеса, в том числе в ходе встреч и переговоров с предпринимательским сообществом.

Фото: ЗС

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