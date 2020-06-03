Старт нацпроекту по повышению производительности труда дали на краевом дорожном предприятии

Сегодня состоялось стартовое совещание на предприятии участнике национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» – ООО «БРИЗ – ЦЕНТР».

В совещании приняли участие министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев, министр транспорта Константин Димитров, эксперты Федерального центра компетенций. Сотрудникам дорожного предприятия, специализирующегося на нанесении дорожной разметки, были обозначены цели национального проекта и способы его достижения с помощью методов «бережливого производства».

Компания является участником регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях национального проекта» с 2020 года - в феврале было подписано соглашение с министерством экономики и регионального развития края. Поддержку предприятию оказывают эксперты АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда».

Министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев отметил роль краевой инфраструктуры поддержки бизнеса в истории развития предприятия:

«Группа компаний БРИЗ является примером того, как работает инфраструктурная поддержка бизнеса в Красноярском крае. Предприятия группы компаний стали резидентами Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора, затем группа компаний получала поддержку по сертификации и участию в выставках от региональной микрокредитной организации, и вот сегодня БРИЗ-ЦЕНТР – участник национального проекта. Таким образом, на каждом этапе своего становления группа компаний взаимодействует с краевой инфраструктурой по поддержке бизнеса. Уверен, что по итогам реализации нацпроекта предприятие достигнет больших результатов и в сокращении издержек, и в улучшении производственных процессов, и в повышении конкурентоспособности. Мы, конечно, хотим, чтобы таких предприятий в Красноярском крае было как можно больше. В наших планах до 2024 года вовлечь в нацпроект не менее 159 предприятий края из приоритетных отраслей экономики – обрабатывающего производства, сельского хозяйства, транспорта, строительства и ЖКХ».

Критериями отбора предприятий для участия в нацпроекте являются: объем годовой выручки от 400 миллионов до 30 миллиардов рублей, принадлежность к приоритетным отраслям экономики; наличие потенциала повышения производительности труда не менее 10%; доля участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном (складочном) капитале юридического лица не выше 25%.

Министр транспорта Красноярского края Константин Димитров рассказал, что предприятия дорожной отрасли – одни из самых активных участников нацпроекта:

«Любое предприятие хочет повысить свою эффективность и производительность, чтобы быть конкурентоспособным. Мы, как отраслевое министерство, в этом очень заинтересованы, так как это снижает себестоимость продукции и, соответственно, приводит к экономии бюджета Красноярского края причем с повышением качества работ».

До конца года в нацпроект в Красноярском крае войдет 54 предприятия, шесть из них относятся к дорожной отрасли.

В качестве пилотного потока на предприятии «БРИЗ» выбран основной процесс– нанесение дорожной разметки. На предприятии организована рабочая группа, сотрудники компании прошли стартовое обучение инструментам бережливого производства.

Начальник управления по макрорегиону №3 Федерального центра компетенций Иван Погуляев рассказал о предстоящей работе:

«В любом производственном процессе существуют организационные потери, которые можно ликвидировать, не применяя инвестиционные методы. Например, нам предстоит проанализировать: в какое время приходят люди на участок, как долго они выезжают на маршрут, какое количество лакокрасочных и других материалов тратится на дорогах. Затем мы разработаем пути решения проблем и приступим к их решению совместно с сотрудниками предприятия».

Отметим, что для предприятий все предоставляемые в рамках нацпроекта услуги являются бесплатными. Кроме того, участников нацпроекта предусмотрены иные меры поддержки: программа льготного заемного финансирования от Фонда развития промышленности под 1% годовых от 50 до 300 млн рублей, срок займа – до 5 лет; программа финансовой поддержки Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и другие.