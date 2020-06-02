В крае объявлены торги на строительство самого северного моста через Енисей

КрУДор проводит торги по поиску генподрядчика, который займется строительством самого северного моста через Енисей. Речь идет о будущей переправе в районе поселка Высокогорский. Аукцион объявлен на сайте госзакупок. Заявки от участников принимаются до 18 июня. Также объявлен конкурс на разработку рабочей документации по объекту.

«Подрядные организации будут определены до 13 июля. Согласно условиям контракта, победитель обязан выполнить работы до 30 ноября 2023 года, а также привлечь в качестве соисполнителей субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческих организаций в размере 15% от цены контракта», - рассказали об условиях в правительстве.

Так, строительные работы оценили в 7,2 млрд рублей. На разработку документации планируется потратить 187 млн рублей. Проект профинансируют из краевого и федерального бюджетов.

«В рамках строительства планируется создать автомобильный переход протяженностью порядка 2 км, длина самого моста составит 1,2 км. Помимо этого, появятся кольцевая развязка и примыкания к автодороге общего пользования Красноярск – Енисейск», – рассказал руководитель КГКУ «КрУДор» Андрей Журавлёв.

Напомним, новая переправа обеспечит круглогодичную транспортную связь Северо-Енисейского, Енисейского и Мотыгинского районов с левобережной частью Красноярского края. Двухполосный мост снизит транспортные издержки и увеличит безопасность движения. Строительство хотели начать в 2021 году, однако региональные власти решили запустить подготовительные работы раньше срока. Основной объем придется на последующие годы.