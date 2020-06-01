Красноярский край выбился в тройку лидеров по социально-экономическому росту

Аналитики РИА «Рейтинга» составили список регионов-лидеров по социально-экономическому развитию в 2019 году. Красноярский край по росту рейтингового балла занял второе место в России, поднявшись по сравнению с 2018-м годом на пять позиций (с 17 места).

В общероссийском списке край с 61,5 баллами теперь находится на 12-м месте. Сибирский регион уступил Москве, Санкт-Петербургу, Свердловской области, Краснодарскому краю, Республике Татарстан и др. Среди субъектов СФО Красноярский край является безусловным лидером. Кемеровская область расположилась лишь на 21-м месте, Иркутская - на 22-м, а Новосибирская - на 23-м.

По данным аналитиков, у Красноярского края, занявшего второе место по росту рейтингового балла после Мурманской области, выросли объемы производства товаров и услуг, доходы бюджета, оборот розничной торговли, повысилась доля прибыльных предприятий по итогам 2019 года. Регион заметно снизил налоговую задолженность, сократил долговую нагрузку на бюджет и сдержал рост безработицы. Все это положительно повлияло на социально-экономические показатели субъекта.

Отметим, что последние места в рейтинге у Тывы, Алтая и Ингушетии.