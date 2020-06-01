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Красноярским семьям начали поступать единовременные пособия на детей

Главная Экономика
Красноярск
12:12 1 Июня 2020
общество, экономика, выплаты
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Семьям из Красноярского края с 1 июня начали поступать единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет. Первыми деньги получили родители, которые подали заявление до 22 мая. 

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми. Родители, которые воспитывают детей в возрасте от 3 до 16 лет, могут рассчитывать на разовую выплату по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Дети от 0 до 3 лет, вне зависимости от дохода семьи, получат по 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь на каждого несовершеннолетнего. 

Обратиться с заявлением на выплату можно до 1 октября 2020 года. Для этого создан специальный сервис на портале госуслуг - posobie16.gosuslugi.ru. Заявления принимать в МФЦ. Для получения господдержки ребенку не должно исполниться 16 лет до 1 июля 2020 года.

Отметим, что на дополнительные меры соцподдержки семей с детьми в России было выделено более 222 млн рублей. 

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