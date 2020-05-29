Самоизоляция в Красноярском крае привела к росту инфляции

В Красноярском крае инфляция в апреле выросла с 2,7% до 3,2%. Во время самоизоляции особенно сильно подорожали продукты - всему виной высокий спрос на продовольственные товары, отмечают в Красноярском отделении Банка России.

Как уверяют эксперты, в крае стали активнее скупать продукты с длительным сроком годности, например крупы или консервы. Эти товары в начале эпидемии коронавируса в России пользовались популярностью во всех городах.

«При этом в условиях продолжительных и масштабных ограничений деятельности предприятий в условиях распространения коронавируса многие жители потеряли в доходах и стали экономичнее в своем потребительском выборе. Особенно это заметно по отдельным товарам», - отмечают в Банке России.

Красноярцы скупали курицу, как наиболее дешевый вид мяса. Также популярными у горожан стали консервы и крупы. Все это привело к подорожанию некоторых категорий товара.

«Из круп заметнее всего подорожали манка, гречка, овсяные хлопья. На изменение цен на рис повлияло ограничение его экспорта странами-производителями в условиях пандемии и ослабление рубля. На наши прилавки стали поступать импортные овощи нового урожая. Тут также влияние на цены оказал возросший курс иностранных валют», - отметил управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.

Например, в апреле заметно подорожали лимоны - в 3,2 раза по сравнению с прошлым годом. Но есть и товары, которые подешевели на самоизоляции: сахар, кофе, чай, какао, свекла.

Непродовольственные товары в Красноярском крае остались на прежнем ценовом уровне, кроме некоторых медицинских изделий и препаратов.

Эксперты убеждены, что рост цен в Красноярском крае носит временный характер и нормализуется при благоприятных экономических прогнозах. Согласно прогнозу, годовая инфляция в России будет в интервале 3,8 – 4,8% по итогам текущего года.