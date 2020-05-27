Благоустройство правобережной набережной в Красноярске проведут за 87 млн рублей

В Красноярске провели торги по выбору подрядчика, который займется благоустройством правобережной набережной. Приводить в порядок общественное пространство будет компания «КрасАльфаСтрой» - участку аукциона удалось снизить стоимость контракта с 90 до 87,3 млн рублей, рассказали в городской администрации.

В ближайшие десять дней с победителем заключат договор. Уже в июне подрядчик сможет приступить к работам по благоустройству, если результаты аукциона не будут оспорены.

Реконструкция правобережной набережной стартовала в 2019 году. Подрядчик - СПК «Сфера» - ремонтировал участок от Предмостной площади до дома по ул. Гладкова, 8А. Стоимость контракта составила 138,5 млн рублей. В этом году начинается второй этап.

Отметим, что компания «Капиталстрой» займется реконструкцией шести скверов в Красноярске - это парки на пр. Металлургов, 55, ул. Кутузова, 73, ул. Королева, 10а, ул. Копылова, 76, ул. Маерчака, 31 и ул. Железнодорожников, 10.

Напомним, в этом году планируется привести в порядок 20 скверов - все работы выполняются в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Благоустройство уже стартовало в сквере по ул. Карбышева. С остальными подрядчиками пока заключаются контракты.