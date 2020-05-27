27 мая
Красноярск
погода +10 °C
71.14
 
€ 77.79
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Благоустройство правобережной набережной в Красноярске проведут за 87 млн рублей

Главная Экономика
Красноярск
12:49 27 Мая 2020
общество, красноярск, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске провели торги по выбору подрядчика, который займется благоустройством правобережной набережной. Приводить в порядок общественное пространство будет компания «КрасАльфаСтрой» - участку аукциона удалось снизить стоимость контракта с 90 до 87,3 млн рублей, рассказали в городской администрации. 

В ближайшие десять дней с победителем заключат договор. Уже в июне подрядчик сможет приступить к работам по благоустройству, если результаты аукциона не будут оспорены. 

Реконструкция правобережной набережной стартовала в 2019 году. Подрядчик - СПК «Сфера» - ремонтировал участок от Предмостной площади до дома по ул. Гладкова, 8А. Стоимость контракта составила 138,5 млн рублей. В этом году начинается второй этап. 

Отметим, что компания «Капиталстрой» займется реконструкцией шести скверов в Красноярске - это парки на пр. Металлургов, 55, ул. Кутузова, 73,  ул. Королева, 10а, ул. Копылова, 76,  ул. Маерчака, 31 и ул. Железнодорожников, 10. 

Напомним, в этом году планируется привести в порядок 20 скверов - все работы выполняются в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Благоустройство уже стартовало в сквере по ул. Карбышева. С остальными подрядчиками пока заключаются контракты. 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Экономика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Социальные расходы на одного жителя Красноярского края превысили 50 тысяч рублей

Социальные расходы на одного жителя Красноярского края превысили 50 тысяч рублей

26 Мая 2020 г.
Регион на 21 месте в рейтинге социально ориентированных бюджетов
Новости Красноярска: Красноярские компании задолжали сотрудникам почти 100 млн рублей

Красноярские компании задолжали сотрудникам почти 100 млн рублей

25 Мая 2020 г.
Задолженность за месяц выросла на 4,7%
Новости Красноярска: Сергей Ерёмин: «Задача – не только реализовать меры поддержки бизнеса, но и выполнить социальные обязательства»

Сергей Ерёмин: «Задача – не только реализовать меры поддержки бизнеса, но и выполнить социальные обязательства»

20 Мая 2020 г.
Сергей Ерёмин в режиме видеоконференции провёл рабочее совещание
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС в первом квартале 2020 года увеличила выплату налогов

Богучанская ГЭС в первом квартале 2020 года увеличила выплату налогов

15 Мая 2020 г.
В январе-марте 2020 года уплачено 1 млрд 311,8 млн рублей
Новости Красноярска: Красноярские банки заполонили фальшивые пятитысячные купюры

Красноярские банки заполонили фальшивые пятитысячные купюры

14 Мая 2020 г.
Речь идет только о деньгах, оказавшихся именно у банковских работников
Новости Красноярска: Красноярцы смогут оформить президентские выплаты на детей через специальный сервис

Красноярцы смогут оформить президентские выплаты на детей через специальный сервис

13 Мая 2020 г.
Подать заявление нужно до 1 октября
Новости компаний
20/05
Красноярцам стали доступны тарифы со встроенной защитой от подписок
20/05
Конкурс медиаработ позволит абитуриентам СФУ получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ
20/05
Отключения холодной воды в Красноярске этим летом будут точечными из-за COVID-19
19/05
На Красноярской ТЭЦ-1 начали готовить фундамент для установки новых фильтров и красить трубу
19/05
Покупка жилья — один из надежных способов вложений и сохранения средств
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярцам раскрыли подробности празднования Дня города в июне

Красноярцам раскрыли подробности празднования Дня города в июне

25 Мая 2020 г.
Он пройдет без массовых мероприятий
Новости Красноярска: На выходных в Красноярске ожидается аномальная жара

На выходных в Красноярске ожидается аномальная жара

22 Мая 2020 г.
Осадков не будет
Новости Красноярска: Красноярцев просят отказаться от речных сплавов по Мане и походов в горы

Красноярцев просят отказаться от речных сплавов по Мане и походов в горы

22 Мая 2020 г.
В городе действует режим самоизоляции
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19