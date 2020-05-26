Социальные расходы на одного жителя Красноярского края превысили 50 тысяч рублей

Красноярский край занял 21 строчку в рейтинге социально ориентированных бюджетов по стране. Исследование на основе анализа информации за 2019 год провели аналитики РИА «Новости».

Так, доля социальных трат в суммарных расходах бюджета в прошлом году составила 69,1%. В среднем социальные расходы на одного жителя Красноярского края в 2019 году составили 51,77 тысячи рублей, говорится в исследовании. За последнее время эта сумма выросла на 5,7%.

В соседней Хакасии расходы консолидированного бюджета на социальную сферу составляют около 44 тысяч рублей на одного жителя, в сравнении с 2018 годом сумма стала меньше на 5,8%. Республика разместилась на 53 строчке рейтинга из 85 регионов.

Новосибирская область на 18 месте в рейтинге. Социальные расходы на одного человека там приближаются к 53 тысячам рублей в год. Кемеровская область примерно с такими же показателями находится на 20 месте.

Наибольшее количество средств на социальную сферу направляют власти Сахалинской области – 106 тысяч рублей в год на каждого жителя. На втором месте в списке – Москва, где на одного человека приходится по 98 тысяч рублей в качестве социальных гарантий. На третьей строчке в рейтинге социально ориентированных бюджетов - Санкт-Петербург, где на каждого жителя выделяется по 93,4 тысячи рублей.

Самые скромные траты на социальную сферу в Камчатском крае и Чукотском автономном округе – в пределах 30 тысяч рублей.