Красноярские компании задолжали сотрудникам почти 100 млн рублей

Красноярские статистики рассказали о долгах организаций по заработной плате. В подборку Красноярскстата попали компании, не относящиеся к малому бизнесу.

Так, на 1 мая 2020 года предприниматели накопили долгов на 97,6 млн рублей - по сравнению с предыдущим месяцем показатель увеличился на 4,7%. По данным экспертов, не все задолженности образовались в период самоизоляции. Только четвертая часть – это «свежие» проблемы предприятий.

«Из общей суммы - 21,7 млн рублей (22,2%) приходилось на задолженность, образовавшуюся в 2019 г., 54,4 млн рублей (55,8%) – в 2018 году и ранее», - пояснили в ведомстве.

Больше всего долгов накопили обрабатывающие производства - 34,6 млн рублей. Немного меньше у сферы строительства - 34 млн рублей. Далее идут компании из отрасли сельского хозяйства и охоты - 7,8 млн рублей. 6,3 млн рублей задолжали организации сферы добычи полезных ископаемых, столько же - транспорт. Меньше всего невыплаченных сумм у работников образования - 2,1 млн рублей.

Причиной накопления долгов стало отсутствие собственных средств у «частников». Среди бюджетных организаций задолженностей по зарплатам не было.