Сергей Ерёмин: «Задача – не только реализовать меры поддержки бизнеса, но и выполнить социальные обязательства перед горожанами»

Сегодня мэр Сергей Ерёмин в режиме видеоконференции провёл рабочее совещание с депутатами Красноярского городского Совета депутатов по вопросу мобилизации доходов и оптимизации расходов бюджета города в 2020 году в сложившихся условиях пандемии.

Началось совещание с обсуждения хода реализации городских мер поддержки малого и среднего бизнеса.

Заместитель главы города-руководитель департамента экономической политики и инвестиционного развития Ирина Антипина доложила: «Я напомню, что разработано и утверждено десять мер поддержки и ещё одна мера – по поддержке частных детских садов – находится в процессе обсуждения. Только снижением ставки по ЕНВД охвачено 94,9% представителей малого и среднего бизнеса, а это – почти 17 тысяч предпринимателей города».

Напомним, пакет дополнительных мер поддержки малого и среднего бизнеса на второй квартал 2020 года на уровне муниципалитета был утверждён в конце апреля. Уже на этапе их обсуждения было заявлено, что данные меры отразятся на параметрах главного финансового документа Красноярска.

Ио руководителя департамента финансов Виктория Бугаева: «По итогам апреля бюджет уже недополучает налоговые доходы. Конечно, большое влияние оказывают решения на федеральном уровне, они корректируют объёмы выпадающих доходов. Мы продолжим ежедневно мониторить ситуацию, работая в тесном взаимодействии с краевым министерством финансов».

Главой города также была поставлена задача работать над обеспечением сбалансированности бюджета. На прошлой неделе была создана рабочая группа «бюджетного фильтра», в которую вошли первые заместители мэра, руководители ряда департаментов администрации города. Они не только вырабатывают предложения по оптимизации расходов, но и оценивают целесообразность и одобряют размещение закупок.

На совещании с депутатами были представлены первые предложения по оптимизации расходов городского бюджета:

– введён запрет на использование и перераспределение экономии по торгам;

– принято решение по сокращению расходов на содержание аппарата мэрии;

– отменены ранее запланированные массовые общегородские мероприятия.

Кроме того, из-за режима самоизоляции остаются неосвоенными средства, ранее запланированные на питание детей в детских садах и компенсацию части родительской платы за посещение детьми детских садов, а также на учебно-тренировочные сборы.

Мэр Сергей Ерёмин остановился на принципиальных подходах к работе по оптимизации расходов города.

«Коронавирус стал настоящим вызовом для всех бюджетных процессов. Но мы должны реализовать заявленные меры поддержки предпринимателей, сохранив при этом все социальные обязательства перед красноярцами, – заявил глава города. – Поддержка семей с детьми – приоритет на уровне главы государства. Мы также не должны экономить на подрастающем поколении. Поэтому я считаю правильным не менять наши планы, связанные с развитием инфраструктуры образования. В целом, необходимо оставить защищённой и осваивать по целевому назначению часть городского бюджета, связанную с субсидиями из вышестоящих бюджетов на реализацию в Красноярске нацпроектов и федеральных программ, в том числе по строительству школ, детских садов, благоустройству и обновлению дорог».

В завершение рабочего совещания было принято решение проводить анализ состояния бюджета города с депутатами Горсовета ежемесячно.

«Совместными усилиями администрации города и депутатского корпуса мы должны минимизировать риски для городского бюджета», – подчеркнул председатель Красноярского городского Совета депутатов Наталия Фирюлина.