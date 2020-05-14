14 мая
Красноярск
погода +6 °C
73.58
 
€ 79.78
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярские банки заполонили фальшивые пятитысячные купюры

Главная Экономика
Красноярск
14:34 14 Мая 2020
общество, красноярск, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В банках Красноярского края растет число фальшивых купюр. За четыре месяца 2020-го года в обороте финансовых организаций оказались десятки подделок (34 штуки) - среди них почти все пятитысячные, но встречаются купюры номиналом 1000 рублей. Это на 36% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщают «Городские новости» со ссылкой на красноярское отделение Банка России. 

Речь идет именно о тех фальшивых деньгах, которые попадают в руки банковских работников. У полиции статистика другая, так как часто подделки пытаются сбыть в магазинах и павильонах.  

Чтобы не стать жертвой мошенников, жителям советуют проверять деньги на признаки подлинности, не разменивать купюры незнакомцам, не покупать валюту с рук, а при расчете на рынках быть особенно внимательными.

«Комплекс защитных признаков российских банкнот совершенствуется. Важно знать их и проверять не менее четырех защитных элементов, когда деньги оказываются в руках. Особое внимание уделяйте купюрам крупного номинала, которые чаще всего подделывают», - рассказал управляющий красноярским отделением Банка России Сергей Журавлев.

О признаках фальшивых купюр ранее писали Sibnovosti.ru: такие деньги более плотные на ощупь, имеют признаки расслаивания, так как склеены из двух листов бумаги. Металлическая защитная нить на них выполнена краской и при просвете выглядит как пунктир. 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Экономика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцы смогут оформить президентские выплаты на детей через специальный сервис

Красноярцы смогут оформить президентские выплаты на детей через специальный сервис

13 Мая 2020 г.
Подать заявление нужно до 1 октября
Новости Красноярска: Для красноярского бизнеса разработали второй пакет антикризисных мер

Для красноярского бизнеса разработали второй пакет антикризисных мер

12 Мая 2020 г.
Он направлен на поддержку субъектов экономики
Новости Красноярска: Навигация в Эвенкии начнется раньше обычного

Навигация в Эвенкии начнется раньше обычного

1 Мая 2020 г.
Начался ледоход на Нижней Тунгуске в районе Туры
Новости Красноярска: Медикам в Красноярском крае обещают зарплату до 300 тысяч рублей за работу с COVID-19

Медикам в Красноярском крае обещают зарплату до 300 тысяч рублей за работу с COVID-19

30 Апреля 2020 г.
На стимулирующие выплаты выделено 430 млн рублей
Новости Красноярска: Жители края смогут получить повышенную материальную помощь

Жители края смогут получить повышенную материальную помощь

23 Апреля 2020 г.
Размер выплат увеличен
Новости Красноярска: 20 тысяч учителей в крае получат надбавки за классное руководство

20 тысяч учителей в крае получат надбавки за классное руководство

23 Апреля 2020 г.
Выплаты будут ежемесячными с сентября
Новости компаний
08/05
Благодаря СФУ можно посетить Мемориал Победы онлайн
08/05
Управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» поздравляет красноярцев с Победой в Великой Отечественной войне
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске открыли парки и кладбища

В Красноярске открыли парки и кладбища

13 Мая 2020 г.
Горожане все равно должны соблюдать санитарные требования
Новости Красноярска: В Красноярске испортится погода: синоптики обещают град и грозы

В Красноярске испортится погода: синоптики обещают град и грозы

13 Мая 2020 г.
Температура опустится до 12 градусов
Новости Красноярска: Защита бизнесмена Анатолия Быкова обжаловала арест

Защита бизнесмена Анатолия Быкова обжаловала арест

12 Мая 2020 г.
Его подозревают в организации убийства двух человек
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19