Красноярские банки заполонили фальшивые пятитысячные купюры

В банках Красноярского края растет число фальшивых купюр. За четыре месяца 2020-го года в обороте финансовых организаций оказались десятки подделок (34 штуки) - среди них почти все пятитысячные, но встречаются купюры номиналом 1000 рублей. Это на 36% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщают «Городские новости» со ссылкой на красноярское отделение Банка России.

Речь идет именно о тех фальшивых деньгах, которые попадают в руки банковских работников. У полиции статистика другая, так как часто подделки пытаются сбыть в магазинах и павильонах.

Чтобы не стать жертвой мошенников, жителям советуют проверять деньги на признаки подлинности, не разменивать купюры незнакомцам, не покупать валюту с рук, а при расчете на рынках быть особенно внимательными.

«Комплекс защитных признаков российских банкнот совершенствуется. Важно знать их и проверять не менее четырех защитных элементов, когда деньги оказываются в руках. Особое внимание уделяйте купюрам крупного номинала, которые чаще всего подделывают», - рассказал управляющий красноярским отделением Банка России Сергей Журавлев.

О признаках фальшивых купюр ранее писали Sibnovosti.ru: такие деньги более плотные на ощупь, имеют признаки расслаивания, так как склеены из двух листов бумаги. Металлическая защитная нить на них выполнена краской и при просвете выглядит как пунктир.