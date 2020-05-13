Красноярцы смогут оформить президентские выплаты на детей через специальный сервис

Минкомсвязи России организовало специальный сервис на портале госуслуг, через который родители смогут оформить выплаты на детей от 3 до 16 лет. О дополнительной мере поддержки для россиян в размере 10 тысяч рублей сообщил президент Владимир Путин 11 мая.

Подать заявку на оформление единоразовой выплаты можно по электронному адресу posobie16.gosuslugi.ru. Обратиться необходимо до 1 октября 2020 года. При этом ребенку не должно исполниться 16 лет до 1 июля 2020 года.

В главном управлении по вопросам миграции МВД России предупреждают, что сервис для оформления выплат может не прогружаться с первого раза. В этом случае родителям рекомендуют повторить попытку позже.

По данным федерального правительства, на выплату смогут рассчитывать 27 млн детей.

Фото с сайта sm-news.ru