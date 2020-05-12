Для красноярского бизнеса разработали второй пакет антикризисных мер

В Красноярском крае разработан второй пакет антикризисных мер для поддержки предпринимателей. Он направлен на оказание помощи субъектам экономики, которые во время пандемии коронавируса испытывают трудности.

Так, основным направлением второго пакета является поддержка ключевых инфраструктурных отраслей: ЖКХ, транспорта, туризма и гостиничного бизнеса, а также развитие первого свода законов о поддержке экономики.

Правительство края предлагает субсидировать часть процентной ставки по коммерческим кредитам - это снизит долговую нагрузку организаций. Сферу пассажирских и грузовых перевозок освободят от транспортного налога на весь 2020 год, а также помогут перевозчикам с дезинфекцией.

Ресурсоснабжающим компаниям выплатят аванс, так как жители перестали активно платить за услуги ЖКХ из-за моратория на взыскание задолженности. Помощь окажут гостиничному и туристическому бизнесу.

«В условиях, когда загрузка гостиничного бизнеса упала до 10-12%, а турагентства практически не работают, рассматривается возможность компенсации части условно-постоянных затрат, а именно затрат на аренду помещений гостиницам и туркомпаниям», - говорится в постановлении.

Бизнесу предоставят отсрочку и рассрочку по арендным платежам за государственное и муниципальное имущество. Преференции коснутся и земельного налога на текущий год. Список получателей льгот планируется расширить.

Отметим, что второй пакет мер поддержки был одобрен губернатором Красноярского края - в ближайшие дни указ будет подготовлен.