Навигация в Эвенкии начнется раньше обычного

Уже сегодня суда «Енисейского речного пароходства» могут отправиться в первый рейс с грузами для поселков Эвенкийского муниципального района. Раннее начало навигации вызвано теплой погодой.

Вчера, на две недели раньше обычного, начался ледоход на Нижней Тунгуске в районе Туры. Подкаменная Тунгуска в районе Байкита и Ванавары уже практически очистилась ото льда.

«В текущем году ситуация осложнилась еще и тем, что начало ледохода снова сдвинулось на более ранний срок. Поэтому приходится прилагать максимум усилий, чтобы решить все организационные задачи и выполнить план по речному завозу грузов», - прокомментировал ситуацию глава Эвенкии Евгений Васильев на официальном сайте органов местного самоуправления района.

По данным районных властей, в период весенне-летней навигации 2020 года планируется поставить более 35 тыс. т теплоэнергетических ресурсов. Что касается продовольствия, то необходимо привезти 60 т муки для пекарни Туры.

Фото: официальный сайт органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района