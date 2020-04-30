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Медикам в Красноярском крае обещают зарплату до 300 тысяч рублей за работу с COVID-19

Главная Экономика
Красноярск
09:00 30 Апреля 2020
общество, красноярск, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
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Медики в Красноярском крае до 10 мая получат стимулирующие выплаты за работу с пациентами, зараженными COVID-19. На оплату труда врачей и медицинского персонала в течение трех месяцев из федеральной казны предусмотрено 430,4 млн рублей.

При этом краевые власти выделят дополнительно по 45 млн рублей в месяц. Таким образом, за апрель врачи получат повышенные выплаты до 300 тысяч рублей.

«За апрель размер зарплаты с учетом стимулирующих выплат в зависимости от места работы: стационар, скорая помощь или поликлиника, например для врачей, составит порядка 167 – 297 тысяч рублей, включая 84 – 213 тысяч рублей стимулирующих выплат. Зарплата среднего медицинского персонала от 90 до 166 тысяч рублей, младшего от 60,5 до 111 тысяч рублей в зависимости от отработанного времени», - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

По данным Минздрава, повышенную зарплату в мае заработали полторы тысячи сотрудников. 

Фото: pixabay.com

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