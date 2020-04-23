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Жители края смогут получить повышенную материальную помощь

Главная Экономика
Красноярск
16:10 23 Апреля 2020
общество, красноярск, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае увеличили размер адресной материальной помощи для граждан, чей доход во время пандемии коронавируса упал ниже прожиточного минимума. Правительство региона также приняло ряд решений по социальной поддержке жителей. 

Так, с 1 апреля социальные льготы и выплаты продлены автоматически - это субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, ежемесячные пособия на первого ребенка, детские выплаты и другие. Такой порядок будет действовать до отмены особого режима. 

Тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, будут платить больше. До 30 июня решено увеличить размер адресной помощи для Красноярска - 14,6 тысячи рублей, для Норильска - 19,6 тысячи рублей, для Лесосибирска  - 15,8 тысячи рублей. 

«Изменения, связанные с увеличением выплаты, вступят в силу в мае. Средства краевого бюджета на эти цели возрастут на 500 млн рублей, что позволит оказать помощь 35 тысячам граждан дополнительно», – отметили в правительстве. 

За получением выплат жителям края необходимо оставить заявку на портале Госуслуг, обратиться в МФЦ или отделения соцзащиты. 

Список документов следующий: заявление, содержащее указание на трудную жизненную ситуацию, копия паспорта, документы, свидетельствующие о наличии у заявителя трудной жизненной ситуации. 

Добавим, что с 1 июня семьям с детьми от 3 до 7 лет начнут выплачивать ежемесячные пособия, исходя из размеров прожиточного минимума. 

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