Жители края смогут получить повышенную материальную помощь

В Красноярском крае увеличили размер адресной материальной помощи для граждан, чей доход во время пандемии коронавируса упал ниже прожиточного минимума. Правительство региона также приняло ряд решений по социальной поддержке жителей.

Так, с 1 апреля социальные льготы и выплаты продлены автоматически - это субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, ежемесячные пособия на первого ребенка, детские выплаты и другие. Такой порядок будет действовать до отмены особого режима.

Тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, будут платить больше. До 30 июня решено увеличить размер адресной помощи для Красноярска - 14,6 тысячи рублей, для Норильска - 19,6 тысячи рублей, для Лесосибирска - 15,8 тысячи рублей.

«Изменения, связанные с увеличением выплаты, вступят в силу в мае. Средства краевого бюджета на эти цели возрастут на 500 млн рублей, что позволит оказать помощь 35 тысячам граждан дополнительно», – отметили в правительстве.

За получением выплат жителям края необходимо оставить заявку на портале Госуслуг, обратиться в МФЦ или отделения соцзащиты.

Список документов следующий: заявление, содержащее указание на трудную жизненную ситуацию, копия паспорта, документы, свидетельствующие о наличии у заявителя трудной жизненной ситуации.

Добавим, что с 1 июня семьям с детьми от 3 до 7 лет начнут выплачивать ежемесячные пособия, исходя из размеров прожиточного минимума.