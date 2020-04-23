20 тысяч учителей в крае получат надбавки за классное руководство

С сентября текущего года педагоги в Красноярском крае начнут получать ежемесячные надбавки за классное руководство. Сумма по поручению президента России составит 5 тысяч рублей. На допвыплаты могут рассчитывать более 20 тысяч учителей в регионе, рассказали в правительстве.

На данные цели деньги выделены из федерального бюджета. В край уже направлено более 928 млн рублей на 2020 год, а также более 2,7 млрд рублей на 2021-2022 годы.

Напомним, в январе президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию предложил увеличить сумму выплат учителям за классное руководство. Глава государства убежден, что на педагогах лежит ответственность за ежедневное воспитание детей. Это требует дополнительной финансовой поддержки.

Кроме того, ученики начальной школы перейдут на бесплатное питание. Сейчас формируются заявки на ремонт пищеблоков, покупку нового оборудования и посуды. Специалисты разрабатывают меню, чтобы дети получали сбалансированное питание с оптимальным соотношением жиров, белков и углеводов. Не позднее 1 сентября 2023 года ученики всей страны должны быть обеспечены бесплатным питанием. В Красноярском крае это планируется сделать уже в 2020 году.