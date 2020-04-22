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Энергетики ищут варианты развития

Главная Экономика
Красноярск
13:40 22 Апреля 2020
энергетика, промышленность, кризис
Автор: Sibnovosti.ru
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Энергетики продолжили серию открытых онлайн-эфиров в Instagram «СГК в онлайне». Присоединиться к трансляции и задать вопрос в комментариях могли не только журналисты, но и совершенно любые пользователи - как сервиса, так и услуг компании. На этот раз спикер - а им стал директор по экономике Сибирской генерирующей компании Павел Барило - рассказал о том, как энергетика переживает кризис, связанный с финансовыми потрясениями и пандемией коронавируса.

Энергетики ищут варианты развития

Если все идет по наклонной, то точно будет ускоряться. Такой вывод можно сделать из первой части общения с топ-менеджером компании.

«2020-й - это ужас, а не год. Потребление и электроэнергии в Сибири, и тепловой с начала года ниже наших бюджетных прогнозов. Причина по каждому направлению своя и она объективна. Воды в каскадах наших ГЭС много, цены на электроэнергию (у промышленных потребителей- прим. ред.) ниже - это раз. Ну и теплая зима - это два. Причем я сейчас говорю не про пандемию коронавируса. В год мы вошли уже не так, как планировали», - заявил Барило.

Учитывая, что бюджет компании строится всегда по средней водности в бассейнах и по температуре воздуха, на этот раз эти средние показатели аналитиков подвели. Но ситуация была не критическая. И здесь катящийся по наклонной шар подтолкнул коронавирус.

Энергетики ищут варианты развития

«Радует, что несмотря на ситуацию первого квартала, мы смогли обеспечить стабильную работу системы теплоснабжения. Но потом наступил апрель и здесь изменилось абсолютно все, - сказал топ-менеджер. И тут же нашел хоть и спорный, но позитив. - Хорошо, что эта история с коронавирусом у нас началась по сути в апреле. Будь это условно в декабре-январе, будь зима холодной, мы столкнулись с глобальными проблемами».

Одна из основных трудностей, с которой вот-вот столкнется СГК - дебиторская задолженность. Все оценки аналитиков говорят о том, что потребление и собираемость платежей снизится. Плюс мораторий на взыскание неустойки с должников, который ввело правительство страны. Исходя из вероятных финансовых потерь по этим двум моментам (здесь есть несколько сценариев падения) сейчас специалисты компании разрабатывают несколько стратегий дальнейшей оперативной и экономической деятельности.

«Нас точно ждет снижение выработки электроэнергии. Я прогнозирую показатель в 14 процентов. По результатам апреля мы сможем сказать, какая доля из-за сокращения деятельности промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса», - добавил Барило.

Несмотря на это СГК пока не планирует сокращать расходы на инвестиционные проекты, которых на 2020 год запланировано в сумме 15,8 млрд рублей. Все запланированные ремонтные работы остаются в силе.

Энергетики ищут варианты развития

«Учитывая нынешнее состояние сетей, мы не можем пропустить ни одного межсезонья без ремонтов. Нам важно отработать этим летом. Тем самым мы поддержим и компанию, и сотрудников, и регионы присутствия», - резюмировал топ-менеджер компании.

Если возвращаться в будущему энергетики, то здесь эксперты готовятся к прогнозированию будущих кризисных процессов. И чем быстрее появится понимание «чего ждать?», тем скорее будет ответ на вопрос «что делать?».

 

фото: СГК

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