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Частным детсадам в Красноярске выплатят четверть субсидий

Главная Экономика
Красноярск
12:31 22 Апреля 2020
общество, красноярск, дети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Частным детсадам в Красноярске решили компенсировать часть субсидий - во время пандемии коронавируса эти учреждения закрыты, однако вынуждены платить по счетам и содержать сотрудников. О новых мерах поддержки рассказали в мэрии. 

Так, в непростой период предлагается предоставить неработающим коммерческим детским садам поддержку, выплачивая им 25% от получаемой субсидии на одного ребенка.

«Данные средства организации смогут направить на покрытие первоочередных расходов, в том числе аренду помещений, оплату коммунальных услуг и прочее. Эту меру планируется ввести в действие уже с апреля», - заявили в администрации. 

Решение мэра Сергея Еремина должны поддержать депутаты - данный вопрос вынесен на повестку в Горсовет. Данные меры помогут поддержать предпринимателей и избежать увеличения очереди в дошкольные учреждения. 

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