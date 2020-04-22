Частным детсадам в Красноярске выплатят четверть субсидий

Частным детсадам в Красноярске решили компенсировать часть субсидий - во время пандемии коронавируса эти учреждения закрыты, однако вынуждены платить по счетам и содержать сотрудников. О новых мерах поддержки рассказали в мэрии.

Так, в непростой период предлагается предоставить неработающим коммерческим детским садам поддержку, выплачивая им 25% от получаемой субсидии на одного ребенка.

«Данные средства организации смогут направить на покрытие первоочередных расходов, в том числе аренду помещений, оплату коммунальных услуг и прочее. Эту меру планируется ввести в действие уже с апреля», - заявили в администрации.

Решение мэра Сергея Еремина должны поддержать депутаты - данный вопрос вынесен на повестку в Горсовет. Данные меры помогут поддержать предпринимателей и избежать увеличения очереди в дошкольные учреждения.