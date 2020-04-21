Край поддержит местный бизнес еще на 3,2 млрд рублей

Весь российский бизнес уже даже не лихорадит. Он затаился и ждет поддержки. Без нее многие компании свернут свою деятельность уже к лету. Суть нынешнего кризиса проста: пандемия - приостановка работы на неопределенный срок - отсутствие прибыли - невозможность платить зарплату персоналу и нести прочие издержки. На федеральном и региональном уровне был принят ряд мер, которые, по мнению властей, дадут бизнесу шанс на сохранение. Но в каждом регионе свои особенности. Красноярский край по количеству и качеству предложенных мер существенно выделяется среди регионов - мало кто из субъектов решился, к примеру, пойти на снижение до нуля налога на имущества. Сегодня губернатор Александр Усс рассказал о региональных мерах поддержки малого и среднего бизнеса.

В дополнение к федеральному списку в перечень наиболее пострадавших отраслей включены следующие виды обрабатывающих отраслей: производство одежды и обуви, меховых и текстильных изделий, производство и ремонт мебели, изделий народных художественных промыслов, игрушек, бижутерии и ювелирных изделий, производство минеральных удобрений, необходимых сельскому хозяйству. Также будет поддержан и сектор услуг, испытывающий трудности в связи со снижением социальной активности населения. Рекламные и кадровые агентства, дизайнеры, фотографы, оценщики также смогут воспользоваться льготным налогообложением. Полностью ознакомиться со списком можно здесь.

Таким образом, количество видов деятельности, которым будет оказана различная поддержка на территории края, более чем в три раза превышает федеральный перечень.

«Сейчас мы не можем повлиять на те ограничения, которые появились у бизнеса. Они объективны и действуют во всем мире. Полностью ликвидировать негативный эффект от этих ограничений не может никто. Наша задача - в постоянном режиме реагировать и принимать те меры, которые будут действенны. Поэтому у нас появился пакет законопроектов поддержки МСБ. Разработали его быстро и примем в особом режиме», - заявил Егор Васильев, министр экономики и регионального развития края.

Все эти отрасли (ознакомиться с краевым перечнем видов деятельности можно на сайте министерства экономики и регионального развития края), в первую очередь, обеспечивают занятость населения. Для их поддержки в Законодательное Собрание края уже внесены проекты законов, предполагающих следующее.

1. Снижение до минимально возможного размера ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН) организациями и индивидуальными предпринимателями (с 6 % до 1 % по доходам и с 15 % до 5 % по доходам, уменьшенным на величину расходов). Льготное налогообложение предлагается установить на 2020 год. Воспользоваться льготой смогут около 25 тысяч налогоплательщиков - это более 62 тысяч человек. Сумма экономии по данному налогу для предпринимателей оценивается в размере 1,9 млрд рублей.

2. Снижение размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по патентной системе налогообложения. Льготную базу налогообложения по патенту предлагается установить на один налоговый период 2020 года. В этих условиях приобрести льготный патент смогут 1 500 индивидуальных предпринимателей. В распоряжении предпринимателей останется 27,2 млн рублей.

3. Освобождение на налоговый период 2020 года от уплаты налога на имущество организаций предприятий. Это коснется более 5 000 предприятий и организаций края, экономия по налогу у которых составит около 500 млн рублей.

Кроме того, указом губернатора дана рекомендация органам местного самоуправления срочно принять решения о снижении ставки по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) с 15% до 7,5%. Сегодня муниципальные образования уже принимают решения о снижении ставки. Потенциальной льготой смогут воспользоваться до 29 тысяч налогоплательщиков (более 60% от общего числа, применяющих ЕНВД), получив фактическую поддержку в виде экономии порядка 450 млн рублей.

Совокупный объем государственной поддержки в налоговой сфере составит около 3,2 млрд рублей, которой смогут воспользоваться более 63 тысяч организаций и предпринимателей, осуществляющих деятельность в крае. Причем данный перечень поддержки – не исчерпывающий.