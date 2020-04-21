В Красноярске МФЦ оформляют президентские выплаты на детей до 3 лет

В Красноярском крае многофункциональные центры начали оформлять президентские выплаты на детей до 3 лет.

На пособия в размере 5 тысяч рублей в течение трех месяцев (с апреля по июнь) могут рассчитывать только семьи, имеющие право на материнский капитал. Выплаты назначаются на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. Обратиться за этой мерой поддержки можно до 1 октября.

Кроме того, МФЦ возобновили услуги по регистрации прав на недвижимость и постановки квартир на государственный кадастровый учет.

В многофункциональных центрах напоминают, что во время пандемии учреждения работают только по предварительной записи через сайт МФЦ, а также по телефонам: 8 (800) 200-39-12 и 8 (391) 205-39-12.