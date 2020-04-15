Как не стать жертвой финансовой пирамиды

В Красноярском крае за прошедший год выявили пять финансовых пирамид. Такие данные приводят в Отделении Красноярск Банка России. Нелегальные финансовые организации предлагали людям вложить деньги под высокие проценты - средства должны были пойти в различные «высокодоходные» проекты, связанные с недвижимостью или рынком ценных бумаг. Но никакой реальной деятельности финансовые мошенники не вели. Люди получали лишь небольшие выплаты за счет новых участников. Так как же не стать жертвой таких дельцов? Учимся определять пирамиду в проекте «финансовая грамотность».

Вам предлагают вложить деньги под невероятно высокие проценты, обещают гарантированный доход и просят активно привлекать друзей в проект? Будьте осторожны, успешная инвестиционная компания может оказаться финансовой пирамидой.

Классическая «финансовая пирамида» — мошенническая схема получения дохода. Финансы поступают за счет постоянного привлечения новых участников. Те вносят деньги, затем привлекают новых людей — пирамида растет. При этом верхушка действительно может заработать. А низы пирамиды ничего не получают — они наивно пожертвовали свои деньги тем, кто стоит на ступеньку выше пирамиды.

Если вы решите вложить свои деньги в финансовую пирамиду, надеясь стать партнером и обогатиться, оказавшись на верхушке — вы не получите ничего. Просто отдадите свои деньги организаторам. Современные пирамиды — это мошенничество. Действуют они стремительно: агрессивная реклама, сбор денег с тех, кто верит в чудо или халяву и на этом... все. Организаторы скрываются с деньгами обманутых вкладчиков, чтобы на новом месте открыть другой инвестиционный проект. Пока не попадут в тюрьму.

«Бывает и так, что организаторы пирамиды не скрывают ее сути. Они объясняют механизм действия и демонстрируют логичные расчеты, ссылаясь на безграничные возможности привлечения новых участников на просторах интернета. Но чаще предпочитают все же демонстрировать какую-то высокодоходную инвестиционную деятельность. Они ведут активные рекламные кампании, присутствуют в социальных сетях, публикуют новости о своей работе, отзывы (непременно положительные) своих клиентов, проводят онлайн-вебинары – поддерживают активность пользователей любыми способами», – рассказывает управляющий Отделением Красноярск Сибирского ГУ Банка России Сергей Журавлев.

Позиционируя себя как инвестиционное предприятие, мошенники придумывают громкие и привлекательные названия: ИТ-компания, интернет-компания, инновационный проект. Предлагают приобрести акции и облигации, обещают вкладывать деньги в высокодоходное строительство, в золотодобычу или в сверхэффективное производство (правда, не совсем понятно, в какое именно) — вариантов множество. Голова кружится от перспектив сотрудничества с такими успешными людьми.

Мошенники изобретательны, они маскируются и под другие формы организаций: управляющие компании, потребительские кооперативы, известные компании. Порой не так просто понять, что перед вами — настоящая компания или финансовый «пузырь.

«Вот те самые признаки, которые должны насторожить: слишком высокие проценты, агрессивная реклама, обещание гарантированного дохода и дополнительной прибыли за вовлечение своих родственников и знакомых. Есть одно правило, которое предостережет красноярцев от ошибок и потерь – перед тем, как обратиться к участнику финансового рынка, его нужно проверить на сайте Банка России», – говорит Журавлев.

Итак, на что вы должны обратить внимание, — отсутствие или наличие лицензии Банка России (либо Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг / Федеральной службы по финансовым рынкам) на ведение заявленной деятельности. Даже если вам показали официальную бумагу, ее лучше перепроверить – сверьтесь со «Справочником по кредитным организациям» и «Справочником участников финансового рынка».

Собственно, на этом можно и прекратить «выведение на чистую воду»: вкладывать деньги в компанию без лицензии нельзя — вы их потеряете. Но есть и другие признаки, которые также указывают на то, что перед вами не высокодоходный проект, а мошенники:

- подозрительно, если компания зарегистрирована буквально вчера, накануне сбора средств, у нее минимальный уставный капитал и единственный учредитель. Проверьте ее в Едином государственном реестре юридических лиц ФНС России;

- организация активно рекламируется и публично обещает неслыханно высокий доход, намного выше рыночного уровня. На фондовом рынке такие заявления запрещены;

- вам заявляют, что рисков нет. Настоящие инвестиционные компании предупреждают вкладчиков о рисках инвестиций;

- предварительные взносы — надо внести небольшую сумму денег, как правило, наличными, чтобы вас допустили до возможности вложиться в проект (и потом получать гигантские дивиденды). Это явный признак нечестной игры;

- если компания заявляет, что инвестирует ваши деньги в высокодоходные предприятия (нефте- или золотодобыча, строительство), просите документальных подтверждений этой деятельности. Документов нет — 100%, что перед вами мошенники;

- вас просят приводить новых клиентов — это аргумент в пользу того, что перед вами непрозрачная финансовая схема, где хотят нажиться на других.

Принимая решение, соберите всю возможную информацию о компании, внимательно изучите документы. Главное - не торопитесь и не поддавайтесь на провокации, если вас торопят скорее подписать договор и внести деньги.

подготовлено по материалам портала «Финансовая культура» Банка России